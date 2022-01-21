Операторы связи, планирующие участвовать в аукционе на полосу в 700 МГц, должны были подать свои заявки до 25 января, однако срок был перенесен на два месяца, поскольку правительственная комиссия запросила дополнительные данные, которые операторы и Служба регулирования связи не могут собрать в течение короткого времени.
Служба регулирования связи продлила срок подачи документов для участия в аукционе до 25 марта, рассмотрение документов продлится до 8 апреля.
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