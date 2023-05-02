aA
Отказавшийся от мандата депутата Сейма Миколас Маяускас со вторника начинает работу в управляющей компании SBA Capitalica Asset Management, сообщает портал 15min.
Mykolas Majauskas
Mykolas Majauskas
© DELFI / Tomas Juodelis

Экс-депутат займет пост члена правления и директора инвестиционно-банковской деятельности, пишет портал.

ELTA напоминает, что в конце марта М. Маяускас объявил о сложении с себя полномочий депутата Сейма.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

ГИК аннулировала депутатский мандат Маяускаса – в Сейме его заменит Кястутис Навицкас

В четверг Главная избирательная комиссия ( ГИК )...

Маяускас отказывается от депутатского мандата

Миколас Маяускас в четверг сообщил, что отказывается...

TOP новостей

Дополнительные выходные в этом году: еще три раза можно устроить себе продолжительный отдых

Благодаря Первомаю у жителей Литвы было три выходных, в...

До конца лета будет ограничено движение в Науяместисе, закрыта одна из основных улиц

Вильнюсский муниципалитет сообщает, что со 2 мая из-за...

После обнаружения тела пропавшего в феврале подростка полиция начинает новое расследование

В понедельник около деревни Валай в реке были...

Эфир Delfi: что скрывается за этим термином "рашизм"?

После 24 февраля 2022 года среди определений идеологии...

Полиция представила график рейдов на май: проверяют и водителей авто, и водителей самокатов

Литовская дорожная полиция информирует о том, какие...