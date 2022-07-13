СМИ: Матийошайтисы продают проект гостиницы Hilton в Вильнюсе

По сведениям VŽ, в среду до вечера ждут предложений инвесторов, которые хотели бы приобрести проект. Матийошайтис обещал прокомментировать ситуацию позже. Строительство 4-звездочной гостиницы с 176 комнатами DoubleTree by Hilton на ул. Ринктинес началось в 2019 году.

Delfi обратился за комментарием к представителям Vičiūnų grupė, но ответ пока не получил.

В октябре 2021 г. Delfi писал, что завершение строительства комплекса на ул. Ринктинес, 2, откладывается минимум на 2 года, прежде планировали открыть проект в 2020 г.

Сообщалось, что Vičiūnų grupė планировала инвестировать в гостиницу 30 млн. евро. Первая гостиница Hilton Garden Inn Vilnius City Centre открылась в Вильнюсе в 2019 г.