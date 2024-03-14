СМИ: литовские руководители Vičiūnai-Rus на встречах в Москве представляли Россию

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Kiril Čachovskij

Компания Матийошайтисов, которой в Калининграде принадлежит завод, обещала покинуть Россию, однако на деле эта компания на высшем уровне представляет российскую пищевую промышленность, сообщает радио LRT.

Сообщается, что заместитель директора компании, работающей в Советске (Калининградская область), Роланас Озаринскас и глава, отвечающий за поставки, Эдгарас Печюлис в апреле 2023 года встречались в Москве с министром пищевой промышленности Кубы и его представителями. Посредниками на встрече были представители посольства Кубы в РФ и России на Кубе. Литовские власти осуждают такое решение компании и обещают добиваться, чтобы группе Vičiūnаi не разрешили участвовать в публичных закупках, сообщает LRT.

Напомним, что война в Украине идет уже третий год, но это не отпугивает некоторых литовских предпринимателей от обязательства поддерживать интересы Кремлевского режима и от финансовых связей с агрессором.

Об этом сказано в отчете о безопасности Второго департамента оперативных служб и Департамента госбезопасности Литвы.

"Эти компании вынуждены решать дилеммы, вызванные репутацией – на Западе их партнеры зачастую отказываются продолжать и развивать с ними сотрудничество. Чтобы снизить риски, компании, действующие в России, отделили свои российские филиалы, изменили их названия и продолжают деятельность, поддерживая российский режим", – сказано в документе.

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