В интервью литовскому деловому изданию Verslo zinios он сказал, что осенью 2022 года планируется открыть магазин Ikea в Таллине, а в декабре этого года в эстонском Тарту – открыть пространство обслуживания клиентов новой концепции – место планирования и заказов.
Невзирая на пандемию, в прошлом финансовом году доходы компании Felit, которая на правах франчайзинга владеет действующим в Вильнюсе торговым центром Ikea, увеличила доходы и прибыль: выручка выросла более чем на 5% до 88,88 млн евро.
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