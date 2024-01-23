СМИ: идет подготовка к продаже банка Luminor

 
ELTA
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Luminor
Luminor
ФОТО: DELFI / Domantas Pipas

Инвестиционная компания Blackstone Inc. готовится к продаже действующего в странах Балтии банка Luminor, утверждают лица, ознакомленные с ситуацией.

Агентство Bloomberg сообщает, что ведут переговоры с потенциальными советниками о заключении сделки, которая может начаться в этом году. Источники просили их не называть, потому что пока ведутся частные переговоры.

Blackstone отказалась комментировать эту ситуацию.

Компания намерена просить за бизнес в 1,2 раза больше его бухгалтерской стоимости, указали источники.

Согласно документам, бухгалтерская стоимость банка Luminor, зарегистрированного в Таллине (Эстония), в 2022 г. составляла 1,6 млрд. евро.

Банк Luminor действует и в Литве.

В комментарии Delfi банк указал, что Luminor "слухи и спекуляции не комментирует".

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