СМИ: филиал Vičiūnai в Калининграде отстоял право на использование торгового знака "Советские"

Как сообщает новостной портал, филиал группы компаний под управлением сына В. Матийошайтиса Шарунаса в городе Советске Калининградской области уже седьмой год отстаивает в судах право на использование этого торгового знака.

Название "Советские" по-русски можно понимать как "советские" или "изготовленные в Советске".

Издание сообщает, что товарные знаки "Советские", зарегистрированные на русском языке компанией "Вичюнай-Русь", признаны российским патентным ведомством схожими с товарным знаком "Советский", который с 2016 г. принадлежит компании "Бизнесинвестгрупп", работающей в Уфе.

Для отдельной продуктовой линейки "Советские" в 2017 и в 2018 годах были зарегистрированы два торговых знака для разных товарных групп "Вичюнай-Русь".

В результате в 2021 г. правовая охрана товарных знаков "Вичюнай-Русь" была аннулирована, аргументируя это тем, что существует возможность смешения товарных знаков обеих компаний.