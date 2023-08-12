СМИ: филиал Vičiūnai в Калининграде отстоял право на использование торгового знака "Советские"

Как сообщает новостной портал, филиал группы компаний под управлением сына В. Матийошайтиса Шарунаса в городе Советске Калининградской области уже седьмой год отстаивает в судах право на использование этого торгового знака.
Название "Советские" по-русски можно понимать как "советские" или "изготовленные в Советске".
Издание сообщает, что товарные знаки "Советские", зарегистрированные на русском языке компанией "Вичюнай-Русь", признаны российским патентным ведомством схожими с товарным знаком "Советский", который с 2016 г. принадлежит компании "Бизнесинвестгрупп", работающей в Уфе.
Для отдельной продуктовой линейки "Советские" в 2017 и в 2018 годах были зарегистрированы два торговых знака для разных товарных групп "Вичюнай-Русь".
В результате в 2021 г. правовая охрана товарных знаков "Вичюнай-Русь" была аннулирована, аргументируя это тем, что существует возможность смешения товарных знаков обеих компаний.
Также сообщается, что в августе 2022 года "Вичюнай-Русь" пыталась доказать разницу между "Советские" и "Советский в высшей судебной инстанции, но безуспешно. Компания аргументировала, что бренд "Советские" связан с местонахождением завода – городом Советск.
Сообщается, что "Бизнесинвестгрупп" потребовала от "Vičiūnai" 100 тыс. рублей (около 935 евро) за незаконное использование бренда.
Тем не менее, 31 июля Арбитражный суд Республики Башкортостан, рассматривавший иск "Вичюнай-Русь" к уфимской компании, установил, что филиал группы компаний семьи В. Матийошайтиса в России принадлежит международному холдингу, который занимается производство морепродуктов, а не выпускает такую же продукцию, как "Бизнесинвестгрупп".
В целях защиты своего бренда "Бизнесинвестгрупп" зарегистрировала лицензионный договор с компанией-производителем рыбной продукции и разрешила использовать его на безвозмездной основе. Однако, по данным издания, этот контракт был признан судом незаконным.
Решение суда вступит в силу 31 августа, и его еще можно будет обжаловать.
ELTA напоминает, что "Vičiūnai grupė" еще не продала завод в Советске Калининградской области, который продолжает работать. Переизбранный мэр Каунаса неоднократно заявлял, что компания постепенно уходит с российского рынка и ищет покупателя фабрики.
После начала полномасштабной войны в Украине в феврале прошлого года "Vičiūnų grupė" обещала уйти из России. В сентябре прошлого года компания объявила, что процесс продажи филиалов в России и Беларуси "достиг кульминации" после выбора 5 потенциальных покупателей.
Однако в апреле сообщалось, что чистая прибыль "Vičiūnų grupė" в России в 2022 г. составила 24,87 млн. евро, т.е. в несколько раз больше, чем в 2021 г., когда было заработано 8,79 млн. евро.