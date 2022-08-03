Наибольшая потребность в рабочей силе – в Вильнюсском уезде (58,1 тыс.), где сконцентрировано более трети свободных рабочих мест, отмечают в сообщении Службы занятости. В Каунасском уезде компании зарегистрировали 34 тыс., в Клайпедском – 18,9 тыс. предложений о работе. Меньше всего – в Таурагском (3,5 тыс.) и Мариямпольском (4,6 тыс.) уездах.
"Количество предложений о работе остается относительно высоким. За шесть месяцев работодатели зарегистрировали больше вакансий, чем обращалось безработных в Службу занятости", - сказала главный специалист Отдела мониторинга и анализа Службы занятости Аудроне Буткене.
Компании обрабатывающей промышленности снова являются лидерами по предложениям о работе – за полгода представили 28,1 тыс. свободных рабочих мест. Оптовая и розничная торговля, деятельность, связанная с ремонтом моторных транспортных средств – 22,1 тыс. работников, строительные компании – 20,9 тыс., транспортно-складские компании – 19,4 тыс.
По данным Службы занятости, наиболее значительно число вакансий увеличилось в сфере услуг размещения и общепита – на 80,7 проц., в секторе электроэнергии, газа, пара и кондиционирования (на 68,5 проц.), профессиональной, научной и технической деятельности (на 65,7 проц.), по сравнению с первым полугодием прошлого года.
В первом полугодии в стране больше всего не хватало водителей автобусов и троллейбусов, водителей большегрузных и грузовых транспортных средств, строителей-монтажников, не включенных в другие категории (включая дорожных рабочих, строителей лесов, работников-высотников и пр.), мясников и обвальщиков рыбы, бетонщиков.
Значительно больше свободных рабочих мест, чем ищущих соответствующую работу зарегистрировано для сантехников и трубопроводчиков, слесарей и операторов металлообрабатывающих станков, строителей, электриков, укладчиков полов и плиточников, сборщиков и монтажникам металлоконструкций, поваров, пекарей и кондитеров, каменщиков, портных, электромехаников и электромонтеров, механиков и слесарей по ремонту промышленных и сельскохозяйственных машин, плотников и столяров, операторов сельскохозяйственных машин, наладчиков и операторов деревообрабатывающих станков.
В группе высококвалифицированных работников больше предложений работы, чем ищущих работу, для техников-электриков, инженеров-электриков, операторов очистных сооружений химической обработки, операторов мусоросжигательных и водоочистных сооружений, учителей для учеников со специальными потребностями, техников электронной инженерии, руководителей строительных работ, техников механической инженерии, инженеров-строителей, врачей и пр.
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