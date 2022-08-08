В настоящее время насчитывается 66,7 тыс. клиентов старше 50 лет. Это две пятых всех безработных. Каждый 13 (12 тыс.) имеет ограниченную трудоспособность в связи с инвалидностью, сообщает Служба занятости.

В июле 28 тыс. клиентов хотели трудоустроиться в качестве подсобных рабочих, 5,4 тыс. – уборщиков, 5,4 тыс. – продавцов, 4,1 тыс. – водителей легковых автомобилей, 3,2 тыс. - администраторов.

"Как и каждый год в этот период наблюдается меньшая активность на рынке труда, уменьшается количество клиентов, участвующих в различных программах. Зарегистрированная безработица в стране возросла на 0,5 проц. и 1 августа составляла 9,1 проц. Но она на 4 проц. меньше, чем в прошлом году (13,1 проц.). Показатели безработицы увеличились также в связи с более пассивным трудоустройством и снизившимся спросом на рабочую силу", - сказала главный специалист Отдела мониторинга и анализа Службы занятости Аудроне Буткене.

Больше всего возросло число молодых людей, ищущих работу – лиц до 24 лет зарегистрировано на 1,4 тыс. (11 проц.) больше, чем месяц назад. "Отчасти это связано с более активной регистрацией выпускников – в июле их приходит больше с целью получения консультаций по вопросам поиска работы и трудоустройства", - сказала А. Буткене.

Поток предложений о работе в июле был ниже, чем в июне. Ищущие работу лица могли выбирать из 27,8 тыс. объявлений о вакансиях – на 14,9 проц. меньше, чем месяц назад. Количество вакансий по трудоустройству на определенный срок уменьшилось на 27,5 проц., бессрочных – уменьшилось на 14,2 проц.

Больше всего предложений о работе регистрировали компании обрабатывающей промышленности (3,2 тыс.), оптовой и розничной торговли (3,1 тыс.), административной и сервисной деятельности (2,8 тыс.) и строительные компании (2,3 тыс.).

Работодатели в основном нуждались в квалифицированных рабочих и операторах машин и оборудования.

В июле занятость предоставлена 26,1 тыс. клиентов Службы занятости.