Служба занятости: в Литве в прошлом месяце работодатели зарегистрировали 17 500 вакансий

По данным Службы занятости, количество вакансий увеличивается третий месяц подряд. А в мае 5,2 тыс. работодателей зарегистрировали 17,5 тыс. вакантных рабочих мест.
Количество вакансий с начала года было самым высоким в таких отраслях как оптовая и розничная торговля, строительство, гостинично-ресторанный бизнес, художественно-развлекательная сфера, организация отдыха, административная и обслуживающая деятельность, сфера образования.
С начала прошлого года больше всего вакансий в мае было объявлено для барменов, операторов АЗС, слесарей, операторов грузовых платформ и погрузчиков, укладчиков напольных покрытий, плиточников, подготовителей и монтажников металлоконструкций.
По словам представителя Службы занятости, безработные по-прежнему активно возвращались на рынок труда: „в мае к работе приступили 19,8 тыс. клиентов – меньше, чем в апреле, но больше, чем в декабре-марте. Еще 8,4 тыс. человек начали свою деятельность по бизнес-сертификатам“.
С начала года наиболее активно безработные трудоустраивались в компаниях по предоставлению гостинично-ресторанных услуг, организации художественно-развлекательной и курортной деятельности, в горнодобывающей отрасли и разработке карьеров, а также в агентствах недвижимости.
„Мы фиксируем не только типичную для этого сезона активизацию рынка труда, но и привычное в это время года сокращение безработицы. Число безработных в мае сократилось почти на пять тысяч. Это лето мы встречаем с более низкой официальной безработицей, чем год назад“, – отметила Ю. Земблите.
Официальная безработица в мае сократилась на 0,4 проц. пункта и по состоянию на начало июня составила 8,2 проц. Уровень безработицы снизился в 56 из 60 муниципалитетов. Наибольшее сокращение безработицы отмечалось в мужской, женской, молодежной и зрелой (50+) группах.
Самый низкий уровень безработицы зафиксирован в Неринге (2,3 проц.) и Бирштонасе (5,2 проц.), самый высокий – в Калварии (12,4 проц.) и Игналинском районном (11,6 проц.) муниципалитете.
Всего на учете в качестве безработных в Службе занятости состоят 148,6 тыс. человек, т. е. каждый двенадцатый гражданин трудоспособного возраста ищет работу.