Служба занятости: в этом году в Литве 893 работника получили уведомление об увольнении

По словам замдиректора Службы занятости Гедре Синкявиче, причины увольнения остаются схожими – семь предприятий объявили о банкротстве (в прошлом году их было три). 10 предприятий отметили изменения в организации труда: в результате принятия решения об изменениях 418 работников лишатся работы.

"Статистика этого года не является чем-то исключительным. Несколько месяцев еще не отражают годовых тенденций. Если сравнивать хотя бы с предыдущими годами, увольнений будет даже меньше. Компании реорганизуются, идут процессы оптимизации. Еще работая в компаниях, у работников зачастую уже есть другие потенциальные работодатели", – сказала она в пресс-релизе.