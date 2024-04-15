Служба занятости: в этом году в Литве 893 работника получили уведомление об увольнении

По словам замдиректора Службы занятости Гедре Синкявиче, причины увольнения остаются схожими – семь предприятий объявили о банкротстве (в прошлом году их было три). 10 предприятий отметили изменения в организации труда: в результате принятия решения об изменениях 418 работников лишатся работы.
"Статистика этого года не является чем-то исключительным. Несколько месяцев еще не отражают годовых тенденций. Если сравнивать хотя бы с предыдущими годами, увольнений будет даже меньше. Компании реорганизуются, идут процессы оптимизации. Еще работая в компаниях, у работников зачастую уже есть другие потенциальные работодатели", – сказала она в пресс-релизе.
В этом году, как и в прошлом году, наибольшее количество увольнений предполагается в промышленных компаниях их обрабатывающего сектора. В этом году три швейных предприятия объявили о банкротстве, сообщив об увольнении 189 работников, в то время как в прошлом году работу потеряли 55 работников швейных компаний.
На рынке больше не останется таких давно известных брендов как Kauno Baltija и Rožė (увольнение 51 работника). Свою деятельность прекращает и тельшяйское предприятие Siulema, в котором работают 23 человека.
В сфере информации и коммуникаций запланированы увольнения 3 групп работников – столько же, сколько и в первом квартале прошлого года. Поступили уведомления об увольнении 124 работников: литовский филиал Vipps MobilePay AS отказывается от услуг 74 работников, UAB Interactio – 28, Oracle East Central Europe Limited Branch – 22.
В сфере торговли в этом году было объявлено о двух случаях массового увольнения. КО Lietuviškas pienelis в связи с ликвидацией увольняет 21 работника. Предприятие по торговле секонд-хенд одеждой Prekių gausa объявило о банкротстве и уволит 74 работника. В строительной сфере – два случая массового увольнения, в результате чего без работы останется 41 работник.
По данным Службы занятости, большинство работников в списке уволенных составляют портные – 100 человек. Другие профессии в соответствии со спецификой основной деятельности работодателя – слесари, отделочники, продавцы, почтальоны, программисты, сортировщики посылок, специалисты по предотвращению отмывания денег, строители, бухгалтеры, руководители компаний и т. д.