Служба занятости: в этом году в Литве 893 работника получили уведомление об увольнении

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Asociatyvi nuotrauka
Asociatyvi nuotrauka
ФОТО: Shutterstock

По итогам первого квартала этого года, двадцать предприятий страны предупредили об увольнении 893 работника. По данным Службы занятости, больше всего работников планируют уволить такие компании как Kauno Baltija (115 работников), Lietuvos paštas (90) и Mechel Nemunas (83).

По словам замдиректора Службы занятости Гедре Синкявиче, причины увольнения остаются схожими – семь предприятий объявили о банкротстве (в прошлом году их было три). 10 предприятий отметили изменения в организации труда: в результате принятия решения об изменениях 418 работников лишатся работы.

"Статистика этого года не является чем-то исключительным. Несколько месяцев еще не отражают годовых тенденций. Если сравнивать хотя бы с предыдущими годами, увольнений будет даже меньше. Компании реорганизуются, идут процессы оптимизации. Еще работая в компаниях, у работников зачастую уже есть другие потенциальные работодатели", – сказала она в пресс-релизе.

В этом году, как и в прошлом году, наибольшее количество увольнений предполагается в промышленных компаниях их обрабатывающего сектора. В этом году три швейных предприятия объявили о банкротстве, сообщив об увольнении 189 работников, в то время как в прошлом году работу потеряли 55 работников швейных компаний.

На рынке больше не останется таких давно известных брендов как Kauno Baltija и Rožė (увольнение 51 работника). Свою деятельность прекращает и тельшяйское предприятие Siulema, в котором работают 23 человека.

В сфере информации и коммуникаций запланированы увольнения 3 групп работников – столько же, сколько и в первом квартале прошлого года. Поступили уведомления об увольнении 124 работников: литовский филиал Vipps MobilePay AS отказывается от услуг 74 работников, UAB Interactio – 28, Oracle East Central Europe Limited Branch – 22.

В сфере торговли в этом году было объявлено о двух случаях массового увольнения. КО Lietuviškas pienelis в связи с ликвидацией увольняет 21 работника. Предприятие по торговле секонд-хенд одеждой Prekių gausa объявило о банкротстве и уволит 74 работника. В строительной сфере – два случая массового увольнения, в результате чего без работы останется 41 работник.

По данным Службы занятости, большинство работников в списке уволенных составляют портные – 100 человек. Другие профессии в соответствии со спецификой основной деятельности работодателя – слесари, отделочники, продавцы, почтальоны, программисты, сортировщики посылок, специалисты по предотвращению отмывания денег, строители, бухгалтеры, руководители компаний и т. д.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии