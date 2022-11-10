Служба занятости: уровень безработицы в Литве составляет 8,3%

На 1 ноября в Службе занятости было зарегистрировано 144,6 тыс. человек, ищущих работу – это на 1,8 проц. больше, чем месяц назад, но на 45,2 тыс. меньше, чем на тот же период 2021 года. Женщины среди клиентов Службы занятости составляли в октябре 52,8 проц.

В октябре на 2,5 проц. уменьшилось число обращающихся в Службу занятости. Из 26,3 тыс. новых зарегистрированных клиентов, 7,7 тыс. (29,3 проц.) обратились повторно в течение года.

Обычно поток постоянно обращающихся в Службу занятости лиц осенью возрастет, эта тенденция сохранилась и в этом году.

"Осенью рынок труда, как обычно, более пассивен, но, по сравнению с прошлым годом, сейчас фиксируются значительно более высокие показатели", – говорится в сообщении.

Предложений о работе было на 16 проц. меньше, чем в сентябре. Но потребность в работниках осталась большой, а ищущие работу могли выбирать из 31,1 тыс. объявления на информационной платформе Службы занятости. В октябре прошлого года, еще в период пандемии, число свободных рабочих мест увеличилось до 56,1 тыс.

Возможности клиентов трудоустроиться за месяц уменьшились на 17,5 проц. – при посредничестве Службы занятости трудоустроено 17,7 тыс. человек. Месяц назад в рынок труда влилась 21,4 тыс. человек. С начала года Служба занятости помогла найти работу 174 тыс. клиентов.