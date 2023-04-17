Как сообщается в пресс-релизе службы, в этом году предприятия, работающие в сфере гостинично-ресторанного бизнеса, занялись поиском работников заблаговременно – в предыдущие годы поиск работников в основном приходился на май. Объявлений о вакансиях, опубликованных кафе, гостиницами и другими предприятиями сферы услуг, в марте было в 1,6 раза больше, чем в феврале.

"Для рынка труда, сохранявшего стабильность на протяжении всей зимы, характерна умеренность и в начале весны. Без значительных колебаний стабильно улучшались все показатели рынка труда, даже на 44,1 проц. вырос спрос на рабочую силу. Сейчас для сезонной работы открываются строительная и сельскохозяйственная сферы", — сказала директор Службы занятости Инга Балнаносене.

Более интенсивно ищут работников предприятия общественного питания и размещения – как показал опыт, подготовка к найму работников должна начинаться как можно раньше, поскольку потенциальные работники более избирательны и ищут более устойчивые рабочие места. Несмотря на уже выросший спрос на такую работу, сезонный спрос все же ниже, чем в прошлом году – тогда Служба занятости зафиксировала значительный постпандемийный рост потребности в работниках.

"Это означает, что в текущем году компании стремятся сохранить существующие объемы работы и стабильность своей деятельности, а не расширяться", – считает И. Балнаносене.

По результатам трехлетнего мониторинга, спрос на рабочую силу в сельском хозяйстве и строительстве в первом квартале ниже, чем за аналогичный период 2021-2022 гг. Сельскохозяйственные предприятия зарегистрировали 1,6 тыс. вакансий, что в 1,7 раза меньше, чем в прошлом году, и в 1,4 раза меньше, чем в 2021 году.

Однако уже в марте работодатели искали трактористов, подсобных рабочих, неквалифицированных работников смешанных растениеводческих и животноводческих хозяйств и неквалифицированных работников растениеводческих и животноводческих хозяйств, грибников, работников лесного хозяйства, неквалифицированных доярок, механизаторов, работников лесных питомников.

Спрос на работу в строительной сфере остается высоким, и в этом году работодатели уже предложили 4,9 тыс. вакансий. Тем не менее, потребность в работниках, по сравнению с первым кварталом 2022 года, сократилась в 2,5 раза и была в 1,6 раза ниже, чем за аналогичный период 2021 года. ТОП-10 наиболее востребованных профессий в строительной сфере – строители широкого профиля, электрики, электрослесари, подсобные рабочие, разнорабочие-строители, дорожные ремонтники, бетонщики, дорожные рабочие, отделочники и сварщики.

Самый стабильный спрос за три года остается в сфере гостинично-ресторанного бизнеса – в этом году компании предложили 3 тыс. вакансий, что в 1,7 раза меньше, чем в прошлом году, но в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года. Работодатели в основном ищут поваров, официантов, работников кухни, барменов-официантов, помощников повара (кроме домашней кухни), пекарей, посудомойщиков (вручную), уборщиц, работников фаст-фуда.

Наиболее открытым для сезона является взморье. В настоящее время в Паланге насчитывается 130 вакансий, в основном для поваров, уборщиц, горничных и работников торгового зала.

В сельскохозяйственном секторе средняя месячная зарплата, предложенная в марте, составляла 1063 евро до вычета налогов. Более высокая зарплата предлагается квалифицированным рабочим: трактористам – 1127 евро, тракторным механикам – 1544 евро, агрономам – 1600 евро, забойщикам – 1700 евро, зоотехникам – 1250 евро, операторам доильного оборудования – 1210 евро, слесарям-ремонтникам – 1600 евро.

В сфере гостинично-ресторанного бизнеса средняя заработная плата, указанная в объявлениях о вакансиях, составила 1081 евро в месяц до вычета налогов.

В строительном секторе средняя заработная плата составила 1444 евро до вычета налогов.