Служба занятости: настроения на рынках труда Европы и Литвы улучшаются

"Перспективы европейских рынков труда с начала года явно улучшились", - сказал глава отдела прогнозирования IAB Энцо Вебер.
Компонент безработицы в феврале вырос на 0,7 балла и достиг 99,9. Он уже приблизился к нейтральной отметке в 100 пунктов. Дальнейший рост безработицы не прогнозируется. Компонент занятости увеличился на 0,5 балла – до 102,3, что указывает на положительную перспективу, говорится в сообщении.
В Литве барометр рынка труда также растет второй месяц подряд. В настоящее время он составляет 101,8 балла, что на 0,7 балла выше среднего показателя по Европе. Компоненты безработицы (101,1) и занятости (102,6) также достигли положительного рубежа.
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