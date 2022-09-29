Служба занятости фиксирует значительное снижение числа безработных в Литве

"С окончанием чрезвычайной ситуации быстро растущий спрос на рабочую силу повысил конкурентоспособность клиентов. В то же время выросли карьерные ожидания и возможности трудоустройства длительно безработных, что привело к уменьшению их числа", - пояснил заместитель директора Службы занятости Гитис Дарулис.

Этим летом для клиентов появилось новшество – возможность компенсировать расходы на дорогу на собеседование. Расходы на дорогу оплачиваются согласно представленному Службой занятости предложению о работе, а в случае трудоустройства – на протяжении 4 месяцев оплачивается поездка на работу.

"Это очень важно для жителей отдаленных районов, малообеспеченных. Мы много работаем с самоуправлениями и другими социальными партнерами для оказания комплексных услуг безработным, в частности – длительно безработным", - сказал Г. Дарулис.

Почти на 30 проц. больше, чем в прошлом году – 2,1 тыс. длительно безработных участвовали в программах поддержки обучения. Не только профобучения, но и неформального образования для взрослых или приобретения квалификаций и компетенций, создающих высокую добавленную стоимость. А с начала июля до сегодняшнего дня 267 длительно безработных выбрали профобучение, из них 40 – ИТ-программы, создающие высокую добавленную стоимость. Во всех программах активного рынка труда до сих пор участие приняли 6,7 тыс. длительно безработных – на 31,1 проц. больше, чем за тот же период прошлого года.

Социальная структура и динамика длительно безработных показывают, что преобладает низкая квалификация – более чем у трети (34,7 проц.) нет профессиональной подготовки. С высшим образованием – только 13 проц. Меньшую долю – 12,1 проц. – среди длительно безработных составляет молодежь до 29 лет. Треть (33,6 проц.) – жители среднего возраста, более половины (54,3 проц.) – лица старше 50 лет.

Территории с самым высоким показателем длительной безработицы остались прежними. В Лаздийском районе более половины всех зарегистрированных лиц (50,5 проц.) – длительно безработные, в Казлу-Руде такие лица составляют 44 проц., в Зарасайском районе – 43,2 проц. В начале сентября меньше всего длительно безработных было в Клайпедском – 7,6 проц., Скуодском – 9,4 проц. и Кретингском – 10 проц. районах.

По оценке Службы занятости, за последний год обострилась проблема длительной безработицы среди женщин – они составляют большую долю (51,9 проц.). Особо выделяется Мажейкское районное самоуправление, где численность длительно безработных женщин составляет 69,7 проц. Похожая ситуация в Висагинасе - 65,1 проц., в Кельмеском районе - 63,7 проц. Противоположная ситуация в Молетай, где среди длительно безработных доминируют мужчины (62,5 проц.), а также в Неринге (61,5 проц.) и Швенченском районе (60,1 проц.).

Длительно безработные чаще всего ищут работу грузчика, уборщика, неквалифицированного работника, продавца, водителя, дворника и пр.