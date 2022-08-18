Служба регулирования начинает проверку Perlas Energija: есть подозрения, что действия направлены на пользу акционерам

Председатель ГСРЭ Ренатас Поцюс сказал, что он уже обратился в компанию и попросил внести правки в заявление, которое было "неожиданным", поскольку компания может продолжать деятельность.
По словам Поцюса, подобные заявления могут иметь место за три недели, а не за неделю до окончания срока работы. ГСРЭ начинает проверку компании.
"ГСРЭ начинает проверку компании, во время проверки оценят обоснованность остановки работы независимого поставщика, а также обоснованность расторжения договоров. У ГСРЭ есть предварительная информация, она не детальная, о том, что остановка деятельности компании не связана с отрицательными финансовыми показателями, это связано с нежеланием компании искать альтернативы для обуздания будущих рисков", – сказал Поцюс.
По его словам, это требует расследования деятельности компании.
"Это предварительная информация, мы получили ее от Perlas Energija, она вызывает у нас обоснованные сомнения в связи с целями компании, вероятно, так компания хочет убытки своей деятельности, которые появятся в результате такого решения, переложить на государство, на плечи других участников рынка, в пользу акционеров", – сказал председатель ГСРЭ.
Однако клиентам компании Perlas Energija он рекомендовал выбирать другого поставщика.
По данным Поцюса, по предварительным данным, из договоров Perlas Energija видно, что "с финансовым здоровьем компании все в порядке", поэтому есть подозрения, что компания хочет воспользоваться ситуацией. Поэтому и обратились в Генпрокуратуру.
Председатель ГСРЭ отметил, что Perlas Energija, по закону, должна информировать о прекращении деятельности за 3 недели, значит, объявленное 18 августа заявление незаконное.
"ГСРЭ уже обратилась в компанию и попросила соблюдать законы, подкорректировать сообщение", – сказал Поцюс.
Он напомнил, что участники третьего этапа могут вернутся на общественные поставки, хотя могут и выбирать другого независимого поставщика.
"Другие клиенты, конечно же, должны выбрать другого поставщика", – заметил Поцюс.
"И наконец, хочу сказать: если выяснят факт нарушения условий лицензированной деятельности, компании грозят соответствующие санкции, установленные законом, - до 10% годового оборота", - продолжил он.
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