Сколько работник получит "на руки"? Swedbank сравнил налоговые системы в странах Балтии

В этом году все три страны Балтии увеличили максимальный дифференцированный необлагаемый минимум — в Латвии до 500 евро, в Литве до 625 евро, а в Эстонии до 654 евро в месяц. Минимальная зарплата также увеличилась во всех трех странах: в Латвии до 620 евро, в Литве до 840 евро, а в Эстонии до 725 евро в месяц. С учетом налогов, применяемых в каждой стране, наемный работник без зарегистрированных иждивенцев в Латвии получает "на руки" менее 535 евро, в то время как в Литве — 633 евро, а в Эстонии — почти 690 евро.