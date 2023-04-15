Скандал в Друскининкай: лыжная школа имеет следы связей с Россией

"Это старая информация. Мы давно здесь этим не занимались, мы давно не работаем", — сказал LNK преподаватель Druskischool Александр Бадьянов.

После звонков журналистов эта информация была удалена с портала.

Правда, до редакции LNK дошло больше материала — оказывается, несколько недель назад образцы российских аттестатов указывались на сайте школы.

"Если люди заканчивают курсы, они хотят чего-то другого... Если они хотят получить сертификат, мы выдаем сертификат Литовской ассоциации", - заверил А. Бадьянов.

Он утверждал, что Друскининкайская школа инструкторов не имеет никакого отношения к Национальной лиге российских инструкторов. Сертификаты выдаются недавно созданными в Литве ассоциациями. Руководителем этого объединения является сам А. Бадьянов.

"У нас в Литве есть такая ассоциация — Ассоциация профессиональных инструкторов по горным лыжам и сноуборду Литвы", — сказал собеседник.

На вопрос, сам ли он ее основал, А. Бадьнов подтвердил: "Что значит сами? Ассоциация также делает... Да. Да, сами, конечно".

Заинтересовались Сейм и министерство

Хотя А. Бадьянов уверял, что больше не сотрудничает с Национальной лигой инструкторов России, опубликованная на этой странице информация противоположна: объединение, возглавляемое А. Бадьяновым, числится одним из партнеров лиги, а он сам именуется как один из их инструкторов в Литве.

"Они обратились в Ассоциацию инструкторов Литвы, получили отрицательный ответ, а потом, наверное, создали свою ассоциацию, и она работает. Не знаю, законна ли такая деятельность, тут, наверное, вопрос к литовским учреждениям, налоговой инспекции и прочим. Я считаю, что в Литве не должно происходить подобного", — сказал член Сейма Виргилиюс Алекна.

Даже заместитель министра образования, науки и спорта Линас Обцарскас с трудом может объяснить ситуацию с созданной в Друскининкай школой лыжных инструкторов.

"Совершенно ненормальная ситуация. Это, конечно, нелогично, да и не должно быть так, да и не может быть так. Год назад обратились и общественные организации, и члены Сейма, поэтому мы делегировали человека из министерства", — пояснил он.

По словам вице-министра, ведется поиск других стран, с которыми можно сотрудничать для выдачи международных сертификатов.

"Мы инициировали действия и, может быть, мы действительно будем контролировать, чтобы они происходили, чтобы шел процесс. Чтобы мы нашли другую страну, если у нас не будет достаточно квалифицированных инструкторов по горным лыжам", - сказал Л. Обцарскас.

На странице школы А. Бадьянова указано, что выдаваемые ими сертификаты можно использовать в большинстве стран Европы и США. Однако, по мнению специалистов, если это действительно только сертификаты, выданные литовской ассоциацией, они не могут быть международными.