Скандал на 160 млн. евро: ESO подсчитала, сколько переплатили жители

ESO отметил, что подсчеты Госконтроля, будто каждый житель переплатил почти 90 евро - не верны. По данным компании, сумма переплаты потребителя, расходующего по 100 кв/ч в месяц, составляет 19 евро (или 3 евро в год).

По словам Радвилы, деньги были инвестированы в сети и подключение новых пользователей. "Если говорить об обесценивании средств, то сумма будет индексирована, посчитают проценты, сумма будет на 40 млн. евро больше", – сказал он.

По его словам, разница в 160 млн. евро появилась в 2021 г., когда после в регулируемом периоде 2016-2021 гг изменили методику подсчета. Было обращение в суд, был принят компромисс, решили вернуть деньги через тариф на регулирование.

Создается впечатление, будто ESO собрал деньги с жителей и неверно их использовал. Это не так. Компания вернет все деньги через тариф на распределение", – сказал глава ESO Ренальдас Радвила.

"После появления отчета информация получила широкий резонанс, по нашей оценке часть информации вводит в заблуждение. Из-за перемен в порядке регулирования с 2016 года появилась разница, ее вернут потребителям.

Госконтроль на этой неделе сообщил, что Государственная служба регулирования энергетики в этом году провела оценку и установила, что ESO в 2018–2021 г. получила от жителей на 160,2 млн. евро больше (или на 88,8 евро с каждого потребителя больше, чем должна была), а большую часть переплаты - 96% (153,8 млн. евро) начнут возвращать через 10 лет.

"Если не будет установлен механизм возвращения, не будет юридической определенности, то возвращение этих денег может каждый раз откладываться на максимальный срок", – сказал представитель Госконтроля Миндаугас Шальчюс.

Генпрокуратура Литвы в четверг сообщила, что на основе появившейся информации о том, что жители переплатили ESO почти 160 млн. евро, которые компания планирует вернуть только через 15 лет, было проведена тщательная оценка ситуации, после которой станет ясно, будут ли проводить расследование для защиты общественного интереса.