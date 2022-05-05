"365 млн. евро – важная сумма. Один груз сжиженного природного газа оценивается в 100 или 200 млн. евро. Эти деньги возвращают позже, чем приходит груз.

Еще есть другие долги, которые появляются из-за того, что потребители с опозданием оплачивают услуги. Это около 100 млн. евро. Если этот механизм компенсации не утвердят, долги будут накапливаться. Если обобщить, Ignitis grupė говорит о долгах, которые составляют 1 млрд. евро. Такой долг для компании - большая трудность", – сказал Молис на заседании Комитета по экономике.

Вице-министр энергетики Инга Жилене сказала, что до 1 июля 2022 года задолженность Ignitis составит 215 млн. евро, а долги клиентов Ignitis – 150 млн. евро. На компенсацию электроэнергии (включая покрытие долгов) требуется 380 млн. евро, а газа (с покрытием долгов) – 190 млн. евро.

Ignitis покрывает неоплаченные расходы за счет кредитов, но у каждой компании есть максимум возможного кредитования, когда предел достигается, банки с трудом дают кредиты. Нужно много оборотных средств, чтобы обеспечивать клиентов сжиженным газом через терминал, чтобы подготовиться к следующему отопительному сезону", – сказал он.

Вице-министр рассказала, как будет выглядеть ситуация без компенсаций и с ней. При потреблении 56 кВт электроэнергии в месяц (средний показатель по Литве), без компенсации во втором полугодии 2022 года счет будет 27,4 евро, это на 198% больше, чем сейчас (9,2 евро). С компенсацией счет составит 12,9 евро, т.е. на 40% больше, чем сейчас.

Если речь идет о 150 кВт, счет будет без компенсации 73,5, с - 34,5 евро. При потреблении 300 кВт сейчас счет составляет 49,2 евро, без компенсации это будет 147, с – 69 евро.

Потребители, которые используют газ для приготовления пищи, сейчас в среднем получают счет 3,7 евро (4,6 куб. м). Без компенсации он составит 11,7 евро (218%), с – 4,7 евро (27%). Люди, которые используют газ для отопления, сейчас в среднем платят 56,7 евро (103,1 куб. м). Без компенсации счет составил бы 236,1 евро (316%), с – 79,4 евро (40%).

Депутат Лайма Могенене заметила, что Ignitis должна проявить солидарность перед лицом войны.

"Не должно быть так, что все расходы будут погашаться за счет годбюджета. Если думать о будущем, то такая субсидия в бюджете на неопределенный срок будет нарушением множества важных вещей в социальной и других сферах. Ведь эту субсидию получат и состоятельные жители, для которых и рост цены в сто раз не был бы проблемой. Но мы даем субсидии всем. Если мы считаем цены неподъемными, то это касается лишь одной группы общества. Подумайте. Бедный человек оставшиеся деньги потратит на творог, на лекарства. А общая субсидия за электричество и газ для всех, которая приходит на счет Ignitis, нелогична", – сказала она.

Жилене отметила, что несмотря на универсальность поправок, все же будут учитываться возможности финансирования.

"Сколько будут действовать субсидии, это вопрос бюджета. Конечно, учитываются возможности финансирования. Но законы универсальны и будут действовать в будущем", – сказала она.

На комитете поправки были одобрены.

Парламент Литвы рассмотрит пакет компенсаций на ближайшем заседании парламента на следующей неделе.