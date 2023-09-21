Ситуация с доступностью покупки жилья в Литве самая плохая за 13 лет

Индекс доступности жилья в Литве снижается уже 1,5 года, сейчас он достиг 89,6%. Это значит, доходы среднестатистического хозяйства в среднем на 10% меньше, чем нужно для покупки квартиры площадью 55 кв. м в Вильнюсе.

"Основной причиной ухудшения ситуации по-прежнему является высокая процентная ставка по кредитам. Однако, похоже, что процентная ставка достигла своего максимума, а быстрый рост зарплат увеличит доступность жилья и стабилизирует рынок", – сказал экономист банка Swedbank Витянис Шимкус.

"Тенденции с ценами в Вильнюсе в последние месяцы достаточно переменчивые. По данным Центра реестров, цены на жилье летом были примерно на 10% выше, чем год назад. Рост цен замедляется, но все равно цены на жилье удивляют своей устойчивостью, особенно с учетом того, что активность самая низкая с 2017 года", – сказал он.

В пресс-релизе сказано, что с учетом разных индексов цен, просматривается тенденция замедления цен.