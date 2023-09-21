Ситуация с доступностью покупки жилья в Литве самая плохая за 13 лет

Индекс доступности жилья в Литве снижается уже 1,5 года, сейчас он достиг 89,6%. Это значит, доходы среднестатистического хозяйства в среднем на 10% меньше, чем нужно для покупки квартиры площадью 55 кв. м в Вильнюсе.
"Основной причиной ухудшения ситуации по-прежнему является высокая процентная ставка по кредитам. Однако, похоже, что процентная ставка достигла своего максимума, а быстрый рост зарплат увеличит доступность жилья и стабилизирует рынок", – сказал экономист банка Swedbank Витянис Шимкус.
"Тенденции с ценами в Вильнюсе в последние месяцы достаточно переменчивые. По данным Центра реестров, цены на жилье летом были примерно на 10% выше, чем год назад. Рост цен замедляется, но все равно цены на жилье удивляют своей устойчивостью, особенно с учетом того, что активность самая низкая с 2017 года", – сказал он.
В пресс-релизе сказано, что с учетом разных индексов цен, просматривается тенденция замедления цен.
Центробанк Литвы подсчитывает индекс цен повторяющихся сделок. Этот индекс показывает, что в августе жилье было на 7% дороже, чем год назад, а данные о продажах в интернете показывают, что цены за год не менялись.
По прогнозам Swedbank, ЕЦБ больше не будет повышать базовую процентную ставку, а в первой половине 2024 года начнет ее снижать.
"Инфляция в еврозоне снижается, этот процесс немного приостановит скачок цен на нефть, но на решения ЕЦБ будет влиять другая сторона медали – замедление роста экономики, рост риска рецессии и безработицы. Сейчас на рынке надеются, что во втором полугодии 2024 года ЕЦБ снизит процентную ставку, а в конце 2024 г. EURIBOR снизится до 3,5%", – прогнозирует старший экономист Swedbank Нериюс Мачюлис.
По подсчетам Swedbank, показатель выручки за счет аренды жилья остается на самом низком уровне с 2011 г. Этот показатель показывает, какую часть цены жилья составляют годовые доходы за аренду. В Вильнюсе в среднем этот показатель составляет 5,1%, в Старом городе Вильнюса – 4,2%, в Каунасе – 5,9%. Это на 1% меньше чем средний многолетний показатель.
"Выручка от аренды сейчас немногим отличается от той, которую можно получить за счет покупки самых безопасных правительственных ценных бумаг. Поэтому покупка жилья в качестве инвестиции практически исчерпала себя и она оживет только когда начнет снижаться процентная ставка и когда цены на жилье будут отвечать ожиданиям жителей.
Покупатели основного жилья редко сравнивают цены на аренду с тем, сколько будут платить по ипотеке, они зачастую принимают решение, руководствуясь эмоциями. Однако ряды потенциальных покупателей проредила рекордно низкая доступность жилья - на уровне 13 летней давности, поэтому тем, кто надеется на быстрое оживление рынка недвижимости, придется подождать", – сказал Мачюлис.