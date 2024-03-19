Сейм рассмотрит поправки к закону, упрощающие лицензирование для желающих продавать алкоголь

"За" проголосовали 56 членов Сейма, "против" – 27, воздержались 23 члена Сейма.
По словам инициатора законопроекта, министра Аушрине Армонайте, предложения принципиально не меняют процедуру регулирования алкогольной продукции в Литве, однако снижается бюрократическая нагрузка и вносится больше ясности в регулирование продажи алкоголя.
Поправки в закон направлены на улучшение условий конкуренции для предпринимателей, торгующих алкоголем, за счет сокращения количества разовых лицензий, необходимых для торговли, унификации разрешенных концентраций алкогольной продукции по этим лицензиям, для более слабых напитков до 8,5 градуса, для напитков средней крепости – до 15 градусов, а также за счет разрешения продажи спиртных напитков на массовых мероприятиях и ярмарках крепостью до 15 градусов, тогда как теперь разрешается продавать только пиво или сидр крепостью до 7,5 градуса.
По ее словам, хотя абсолютный запрет на рекламу алкоголя все еще действует, эти изменения предполагают его урегулирование – онлайн-платформы, такие, как Bolt Food или Wolt, могут публиковать разрешенную информацию об алкоголе, и это не будет считаться рекламой, хотя в настоящее время они не могут публиковать такую информацию без лицензии.
"По-прежнему будет действовать абсолютный запрет, нельзя будет покупать посты в Facebook и так далее, но если компания получила награду, если она хочет сказать, что тот или иной сыр хорошо сочетается с вином – здравый смысл подсказывает, что это не реклама, и это мы предлагаем узаконить", - сказала министр.
В случае принятия поправок в закон будет разрешено организовывать дегустации в помещениях производства алкогольной продукции, тогда, как сейчас, они разрешены только на ярмарках и выставках, также более четко будет установлено, когда можно дарить алкогольные напитки для улучшения деловых отношений или государственному учреждению в качестве сувениров.
Поправки после рассмотрения в Комитете по экономике вернутся в зал заседаний Сейма в апреле.