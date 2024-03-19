Сейм одобрил поправки к Закону об алкоголе, позволяющие фермерам продавать собственные алкогольные напитки

На стадии рассмотрения за поправки к закону проголосовали 48 человек, "против" – 15, воздержался 31 член Сейма.
В поправках к закону предлагается предоставить право фермерам, сертифицированным в качестве традиционных ремесленников в порядке, установленном Министерством сельского хозяйства (МСХ), производить в усадьбах сельского туризма домашнюю водку и другие традиционные напитки, но не более 1000 литров за календарный год.
По мнению инициаторов закона, поправки позволят снизить уровень преступности в стране, поскольку будет обеспечен контроль за объемами производства алкоголя и качеством производимых напитков.
Предусматривается, что после приобретения лицензий на производство домашней водки около 200 усадеб сельского туризма, каждое из которых будет производить по 500 литров чистого спирта, за счет уплаты акцизного сбора пополнят бюджет примерно на 1 млн. евро в год.
Правительство одобрило проект, но предложило дополнить его положением, согласно которому продажа домашнего алкоголя будет разрешена только в усадьбе сельского туризма, принадлежащей фермеру, и только конечному потребителю. Кроме того, Кабмин призывает обязать фермеров проверять качество и безопасность производимых напитков в лабораториях.
При этом обращается внимание на то, что для предоставления фермерам права реализации производимых ими напитков необходимо уточнить порядок розничной реализации алкогольной продукции.
В Литве 300 сертифицированных производителей продуктов питания национального наследия, из которых около 70 являются фермерами.