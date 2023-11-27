Сети Lidl и Rimi представили график работы в праздники

Магазины Lidl будут закрыты 25 декабря и 1 января.
24 декабря магазины Lidl закроются в 17 ч., а 31 декабря - в 19 ч.
26 декабря все магазины Lidl будут работать с 10 до 20 ч.
В другие дни праздничного периода магазины будут работать в обычном режиме.
2 января магазины Lidl будут работать по обычному графику.
Магазины сети Rimi раньше закроются в Сочельник и будут короче работать во второй день Рождества и в канун Нового года.
Как обычно магазины Rimi не будут работать 25 декабря и 1 января, за исключением дежурных магазинов.
24 декабря все магазины Rimi закроются в 19 ч. С 9 до 20 ч. магазины будут работать 26 декабря.
Дежурные магазины Rimi 1 января будут работать с 10 до 20 ч.:
Алитус:
ул. Науёи, 7E-1;
Каунас и Каунасский район:
проспект A.Юозапавичаус, 11,
проспект Саванорю, 346,
ул. Балтиёс, 58,
ул. Варню, 41,
ул. Пранцузу, 81,
ул. Варжупё, 1 (Академия)
Ванджёгалское шоссе, 112 (Домейкава);
Клайпеда и Клайпедский район:
проспект Тайкос, 139,
проспект Тайкос, 64,
ул. Лепоёс, 27,
ул. Нидос, 1 (Дерцекляй)
ул. Дангаус, 34 (Сленгяй).
Паланга:
ул. Малуно, 10;
Мажейкяй:
ул. Жемайтиёс, 38;
Паневежис:
ул. Клайпедос, 82;
Шяуляй:
ул. Гегужю, 30;
Тельшяй:
ул. Плунгес, 4-1;
Тракай:
ул. Витауто, 90;
Укмерге:
ул. Витауто, 60;
Друскининкай:
аллея Вильняус, 22;
Вильнюс и Вильнюсский район:
ул. Шяурес, 37,
ул. Жирмуну, 64,
ул. Кедру, 4,
ул. Атейтес, 91,
ул. В.Поцюно, 8,
ул. Ригос, 8,
ул. Видуно, 4,
ул. Ерузалес, 4,
ул. зарасу, 5A,
ул. Павильнёню, 22,
ул. Архитекту, 19,
ул. Диджёи, 28,
ул. Пилес, 10,
проспект Гедиминаса, 10.