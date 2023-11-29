Сеть Iki представила график работы на праздники

По словам пресс-секретаря сети Вайды Будрене, 24 декабря магазины будут работать с 8 до 19 ч.
25 декабря магазины работать не будут, открыты будут лишь 5 автономных магазинов IKI GO: на ул. Диджёи, 6, на ул. С.Станявичаус, 3, на ул. Упес, 6, на проспекте Саванорю, 187D, на ул. Калварию, 2.
26 декабря магазины Iki будут работать с 9 до 22 ч.
31 декабря магазины Iki будут работать с 8 до 20 ч.
1 января будут работать 27 магазинов сети. Кроме того, в этот день будет работать э-магазин Iki LastMile, его курьеры доставят заказанные товары в тот же день.
1 января с 10 до 20 ч. будут работать:
Вильнюс и Вильнюсский район:
IKI – VILNIUS, ул. Жирмуну, 2
IKI – MINDAUGO, ул. Миндауго, 25
IKI – MADA, ул. Виршулишкю, 40
IKI – ŽALIEJI EŽERAI, ул. Висалаукё, 1
IKI – ŠEŠKINĖ, ул. Шешкинес, 32
IKI – BALTUPIAI, ул. Дидлаукё, 80A-101
IKI – BENDORIAI, Сенасис Укмергес кяляс, 8, Авиженяй
Клайпеда и у моря:
IKI – VĖTRUNGĖ, проспект Тайкос, 28
IKI – VYTURYS, ул. Лаукининку, 19-1
IKI – UNIVERSITETAS, ул. Херкаус Манто, 90 – 1
IKI – PALANGA, ул. Тайкос, 68a, Паланга
Каунас и Каунасский район:
IKI – KALNIEČIAI, ул. П.Лукшё, 60
IKI – GIRSTUPIS, ул. Ково 11-осёс, 22
IKI – RINGAUDAI, ул. Маргирё, 2A, Рингаудай
Другие города:
IKI – DRUSKININKAI, ул. Чурлёнё, 107, Друскининкай
IKI – DAINAI, ул. Гардино, 2 – 2, ШЯуляй
IKI – BASANAVIČIAUS, ул. Укмергес, 18, Паневежис
IKI – ALYTUS, ул. Науёи, 2c, Алитус
IKI – TAURAGĖ, ул. Гедимино, 21a, Таураге
IKI – AUŠRA, ул. Витауто, 48a, Мариямполе
IKI – TRAKAI, ул. Витауто, 60, Тракай
IKI – ŠILUTĖ, ул. Даряус ир Гирено, 11, Шилуте
IKI – UKMERGĖ, ул. Вильняус, 62, Укмерге
IKI – ŠIRVENA, ул. Витауто, 27, Биржай
IKI – KĖDAINIAI, ул. Расос, 1, Кедайняй
IKI – JONAVA 2, ул. Басанавичаус, 6, Йонава
IKI – KAIŠIADORYS, ул. Гедимино, 116, Кайшядорис