Сеть АЗС Circle K на несколько часов снизит цены на горючее

Эта инициатива, как и в прошлом году, охватит не только Литву, но и все страны Балтии. Скидка будет действовать три часа.
"Мы хотим, чтобы как можно больше людей воспользовались такой возможностью и залили горючее по меньшей цене, так мы хотим помочь перенести финансовую нагрузку начала учебного года.
С сентября традиционно движение на дорогах становится активнее, поэтому мы надеемся, что качественное горючее поможет влиться в ритм сентября", – сказал вице-президент Circle K в странах Балтии Скирмантас Мачукас.
Инициированный сетью "День горючего!" (Fuel day) продлится несколько часов, но сделают все возможное, чтобы этой акцией могло воспользоваться как можно больше людей.
Circle K привлек к работе больше персонала, чтобы регулировать очереди, движение автомобилей и обслуживание. В этот день на заправках будут работать и работники администрации Circle K. Однако водителям рекомендуют планировать приезд заранее.
Delfi напоминает, что в декабре 2022 года, когда сеть Circle K впервые провела такую акцию, около АЗС выстроились очереди. К инициативе в тот же день подключилась и сеть Viada.