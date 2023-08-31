31 августа 2023 г. 10:58

Сеть АЗС Circle K на несколько часов снизит цены на горючее

 
ru.DELFI.lt
Naujas mokėjimo būdas degalinėse Circle K
Naujas mokėjimo būdas degalinėse Circle K
ФОТО: Įmonės archyvas

Одна из крупнейших в Литве сетей АЗС Circle K повторяет акцию, которую проводила в декабре 2022 года. 31 августа с 14 до 17 ч. на АЗС сети все горючее будут продавать со скидкой в 20 евроцентов за литр.

Эта инициатива, как и в прошлом году, охватит не только Литву, но и все страны Балтии. Скидка будет действовать три часа.

"Мы хотим, чтобы как можно больше людей воспользовались такой возможностью и залили горючее по меньшей цене, так мы хотим помочь перенести финансовую нагрузку начала учебного года.

С сентября традиционно движение на дорогах становится активнее, поэтому мы надеемся, что качественное горючее поможет влиться в ритм сентября", – сказал вице-президент Circle K в странах Балтии Скирмантас Мачукас.

Инициированный сетью "День горючего!" (Fuel day) продлится несколько часов, но сделают все возможное, чтобы этой акцией могло воспользоваться как можно больше людей.

Circle K привлек к работе больше персонала, чтобы регулировать очереди, движение автомобилей и обслуживание. В этот день на заправках будут работать и работники администрации Circle K. Однако водителям рекомендуют планировать приезд заранее.

Delfi напоминает, что в декабре 2022 года, когда сеть Circle K впервые провела такую акцию, около АЗС выстроились очереди. К инициативе в тот же день подключилась и сеть Viada.

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