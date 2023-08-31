Сеть АЗС Circle K на несколько часов снизит цены на горючее

Эта инициатива, как и в прошлом году, охватит не только Литву, но и все страны Балтии. Скидка будет действовать три часа.

"Мы хотим, чтобы как можно больше людей воспользовались такой возможностью и залили горючее по меньшей цене, так мы хотим помочь перенести финансовую нагрузку начала учебного года.

С сентября традиционно движение на дорогах становится активнее, поэтому мы надеемся, что качественное горючее поможет влиться в ритм сентября", – сказал вице-президент Circle K в странах Балтии Скирмантас Мачукас.

Инициированный сетью "День горючего!" (Fuel day) продлится несколько часов, но сделают все возможное, чтобы этой акцией могло воспользоваться как можно больше людей.

Circle K привлек к работе больше персонала, чтобы регулировать очереди, движение автомобилей и обслуживание. В этот день на заправках будут работать и работники администрации Circle K. Однако водителям рекомендуют планировать приезд заранее.