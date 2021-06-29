Новые акцизы будут применены к пиву, вину из свежего винограда и другим ферментированным напиткам, промежуточным продуктам, этанолу, сигаретам и сигарам, курительному табаку, табачным продуктам для систем нагревания, жидкости для электронных сигарет и необработанному табаку.

От акцизов на алкоголь госбюджет в 2022 году получит дополнительно около 17,3 млн евро доходов, от акцизов на табачные изделия - около 12 млн евро, в 2023 году - 22 млн евро и 4,3 млн евро соответственно, а в 2024 году - около 23,5 млн евро и 15,6 млн евро соответственно.