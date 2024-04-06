Secure Nordic Payments получила штраф в размере 210 000 евро

Центробанк сообщает, что во время проверки были установлены нарушения: учреждение не обеспечило надежный внутренний контроль в рамках превенции на случай отмывания денег и финансирования террористов, не выполняло требование в связи с подтверждением личности клиентов и получателей выгоды, не обеспечило наблюдение за деловыми отношениями между клиентами, не отслеживало сделки, не выполняло требования в отношении личного капитала, не выделило и не защищало средства клиентов, предоставляло ЦБ неверную информацию, своевременно не предоставляло отчеты.
За это был назначен штраф в размере 210 000 евро, а Secure Nordic Payments обязали устранить все недочеты и нарушения до 1 июня 2024 г.
Кроме того, учреждению временно запрещено завязывать новые деловые отношения с рискованными клиентами и юридическими лицами (которые ненадежны с точки зрения отмывания денег и финансирования террористов), это касается юридических и физических лиц, связанных с играми и криптоимуществом.
Компания утверждает, что большую часть недочетов она уже устранила.
"В компании недавно произошли серьезные перемены, которые показывают наше постоянное стремление к совершенству и приспособлению к новым обстоятельствам. После проверки в 2023 г., когда были идентифицированы недочеты в нашей деятельности, мы сразу же, не дожидаясь решения ЦБ, переоценили и усовершенствовали процессы нашей деятельности. Мы обновили документы, структуризировали защиту на случай отмывания денег. Мы рады, что можем сообщить - большая часть недочетов устранена, а остальные обязательства мы выполним в ближайшее время", - сказано в комментарии компании.