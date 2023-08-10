SEB выделил кредит в 30 млн евро на телекоммуникационное развитие в странах Балтии

"Основная часть кредитных средств банка SEB будет инвестирована в развитие новых дата-центров. В столице Латвии будет построен новый дата-центр DEAC, который, согласно проекту, станет одним из самых устойчивых в регионе.

Целевые инвестиции поступят и в вильнюсское ЗАО Duomeņų logistikos centras. Также часть средств будет направлена ​​на развитие оптоволоконной сети", — говорит генеральный директор DEAC и UAB Duomeņų logistikos centras Андрис Гайлитис в пресс-релизе компании.