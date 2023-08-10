10 августа 2023 г. 14:35

SEB выделил кредит в 30 млн евро на телекоммуникационное развитие в странах Балтии

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas

Банк SEB выделил компании Baltic Rezo, принадлежащей швейцарскому инфраструктурному фонду Quaero European Infrastructure Fund II, кредит в размере 30 млн евро сроком на десять лет.

"Основная часть кредитных средств банка SEB будет инвестирована в развитие новых дата-центров. В столице Латвии будет построен новый дата-центр DEAC, который, согласно проекту, станет одним из самых устойчивых в регионе.

Целевые инвестиции поступят и в вильнюсское ЗАО Duomeņų logistikos centras. Также часть средств будет направлена ​​на развитие оптоволоконной сети", — говорит генеральный директор DEAC и UAB Duomeņų logistikos centras Андрис Гайлитис в пресс-релизе компании.

Обе компании имеют большой опыт внедрения и обслуживания облачных вычислений и решений для ИТ-инфраструктуры. С 2010 года ЗАО Duomeņų logistikos centras управляет дата-центрами, в которых размещается оборудование крупных литовских компаний, финансовых учреждений, операторов связи и облачных провайдеров.

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