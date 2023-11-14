SEB ухудшил прогноз по темпам роста ВВП

"Прогноз по темпам роста ВВП Литвы ухудшен из-за более скромного прогноза по экспортным рынкам и более низкого ожидаемого роста потребления", – заявил Т. Повилаускас на конференции "Оживит ли восстанавливающаяся покупательная способность населения экономику в следующем году?"
Экономист также отметил, что прогноз ВВП на 2023 г. остается прежним – спад ВВП на 0,2%.
Тем не менее, он сказал, что в контексте еврозоны это неплохой результат, поскольку в Германии, Чехии, Швеции, Австрии и Эстонии наблюдается еще большее сокращение ВВП.
Т. Повилаускас отметил, что в 2023 году инфляция снизилась сильнее, чем ожидалось. И все же прогноз по инфляции на следующий год – 2,8% – остается неизменным.
Также, по данным банка SEB, долгосрочная безработица в Литве остается низкой и составляет -1,8%. По итогам третьего квартала 2023 г., она на 0,4% пункта ниже, чем во втором квартале.
"Количество занятых и работающих растет", – заверил экономист.
Т. Повилаускас также подчеркнул, что в 2024 году вероятна стимулирующая фискальная политика, а по мере снижения инфляции потребление домохозяйств восстановится. Этому, по его словам, будет способствовать ныне планируемый госбюджет, в котором предусмотрено увеличение суммы необлагаемых налогом доходов и повышение зарплат лиц, работающих на госслужбе.
Т. Повилаускас отметил, что в 2024 году должна расти и зарплата – примерно на 8,5%.