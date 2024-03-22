Scorify: за год в более чем половине бизнес-секторов сократилось количество сотрудников

За год количество занятых больше всего сократилось в секторе недвижимости – на 4 проц., а также в строительстве и сельском хозяйстве – по 3 проц. В марте больше всего за год выросло количество работников здравоохранения – на 5 проц., а также транспортно-логистического сектора – здесь компании наняли на 4 проц. больше.
Наибольшая доля компаний, риск которых ухудшился, работает в строительном секторе. В марте по сравнению с прошлым годом кредитные рейтинги компаний этого сектора ухудшились на 37 проц., или 4,4 тыс. Однако риск этих компаний увеличился незначительно, поскольку общий рейтинг сектора улучшился. В настоящее время рейтинг высокого риска имеют 2,4 тыс. компаний этого сектора, или 28 проц., а рейтинг особо высокого риска, ненадежных компаний – 305. Однако это число также ниже по сравнению с мартом прошлого года, когда оно составляло 341.
Текущий долг предприятий перед "Содрой" (без учета отсроченной задолженности), который до сих пор снижался в течение нескольких месяцев, в начале марта снова увеличился до 44,6 млн. евро. Больше всего "Содре" компании были должны в августе прошлого года – 45,2 млн. евро. По сравнению с прошлым годом общее количество компаний-должников уменьшилось незначительно – на 1 проц. Средний долг одной компании перед "Содрой" составляет 3 тыс. евро.
Отсроченный долг компании покрывают в среднем по 3 млн. евро в месяц и уже покрыли более половины прошлогоднего долга. Остаток отсроченной задолженности в настоящее время составляет 52 млн. евро.
Общие показатели риска компаний не меняются – в Литве 10 проц. компаний с высоким уровнем риска, с низким уровнем риска, надежные компании – каждая вторая.
В феврале 75 компаний были признаны банкротами, что в принципе соответствует среднему показателю предыдущего года. Ликвидировано 1,5 тыс. компаний – для сравнения, в прошлом году ликвидировалось по 2 тыс. компаний в месяц, а пика процесс достиг в конце лета – начале осени.
С другой стороны, в феврале было создано 1,5 тыс. новых компаний, что больше, чем в среднем за прошлый год.