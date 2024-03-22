Scorify: за год в более чем половине бизнес-секторов сократилось количество сотрудников

За год количество занятых больше всего сократилось в секторе недвижимости – на 4 проц., а также в строительстве и сельском хозяйстве – по 3 проц. В марте больше всего за год выросло количество работников здравоохранения – на 5 проц., а также транспортно-логистического сектора – здесь компании наняли на 4 проц. больше.

Наибольшая доля компаний, риск которых ухудшился, работает в строительном секторе. В марте по сравнению с прошлым годом кредитные рейтинги компаний этого сектора ухудшились на 37 проц., или 4,4 тыс. Однако риск этих компаний увеличился незначительно, поскольку общий рейтинг сектора улучшился. В настоящее время рейтинг высокого риска имеют 2,4 тыс. компаний этого сектора, или 28 проц., а рейтинг особо высокого риска, ненадежных компаний – 305. Однако это число также ниже по сравнению с мартом прошлого года, когда оно составляло 341.