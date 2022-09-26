Самые высокие зарплаты в Литве: в одной компании средняя зарплата 33 000 евро

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По данным "Содры", в августе 20 компаний платили своим работникам среднюю зарплату в размере больше 10 000 евро "на бумаге". Некоторые из этих компаний будут закрыты или сокращают количество работников, поэтому такие зарплаты могут быть временными.
Eurai
Eurai
© Shutterstock

Самая большая средняя зарплата в августе была 34 326 евро в компании Miesto logistika, которая управляет платформой доставки посылок Ziticity. В начале августа компания сообщила о закрытии. В компании работали 17 человек.

На втором месте – литовский создатель спутников NanoAvionics - 33 000 евро "на бумаге". В компании работают 158 человек.

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Третье место – представительство Samsung в Литве Samsung electronics Lithuania. 20 работников этой компании в среднем в августе получили по 16 742 евро.

Далее идет компания Sap - средняя зарплата 16 300 евро. В компании работают 5 человек.

На пятном месте Transit Card International (15 296 евро). Компания закрывается, в июле в ней было 6 работников, а в августе – 1.

Далее идет Global People CZ S.R.O., 15 работников которой в среднем получали по 14 833 евро.

На седьмом месте представительство Apple в Литве Apple Lithuania. 4 работника этой компании в среднем получили по 14 643 евро.

Далее идет отделение Microsoft в Литве. 18 работников этой компании в среднем в августе получили по 14 275 евро.

На девятом месте – учебно-педагогический комплекс Pelesos vaikų darželis-vidurinė mokykla, находящийся в Беларуси (13 286 евро).

Недавно говорили, что в Беларуси закрывают две литовские школы.Вышеупомянутая школа работала с 1992 года, она была построена на литовские деньги, ее содержало правительство Литвы.

На десятом месте компания Vertikali medija, которая управляет порталом Autogidas. В ней работают 12 человек, их средняя зарплата – 12 405 евро.

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