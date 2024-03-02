Самые большие зарплаты в начале года – появились новые лидеры

 
Витаутас Будзинаускаc
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Grinieji pinigai
Grinieji pinigai
ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas

Самая большая средняя зарплата в Литве в январе 2024 года составила почти 40 000 евро, а зарплату больше 10 000 евро "на бумаге" платили больше 30 компаний, таковы данные "Содры". В пятерку компаний, которые платили самые высокие зарплаты - это компании, работающие в сфере энергетики и логистики.

Самые большие средние зарплаты платила вильнюсская компания Aukštaitijos vėjas, которая занимается производством и продажей энергии. В январе средняя зарплата в компании составляла 38 639 евро. В компании работают 4 человека, которые до сих пор в среднем получали по 5000 евро в месяц.

На втором месте – еще одна связанная с энергетикой компания Grigeo Hygiene (прежнее название – Grigiškių energija). В этой столичной компании работают 6 человек, которые в январе получили по 25 678 евро.

На третьем месте - зарегистрированная в Вильнюсе компания Concretus group со средней зарплатой 23 351 евро (в декабре зарплата составляла 7700 евро, в компании работали 10 человек).

На четвертом месте крупнейшая в Литве транспортная группа Girteka Group, работники которой в январе в среднем получили по 21 507 евро (в декабре – 22 000, в ноябре – 20 200 евро). В компании работали 5 человек.

Вильнюсская компания Arpresa, занимающаяся продажами книг, в январе выплатила своим работникам зарплату в размере 20 969 евро (в декабре зарплата составляла 12 903 евро, в компании работают 8 человек).

Зарплаты растут и в вильнюсской компании Apple Lithuania. В январе средняя зарплата в этой компании составила 20 145 евро (в декабре – 19 300, в ноябре – 17 400 евро). В компании работают 4 человека.

На седьмом месте - Google Lithuania со средней зарплатой в размере 19 505 евро, в декабре зарплата составляла 7600 евро. В компании работают 20 человек.

На восьмом месте мариямпольская компания Argodos Logistika со средней зарплатой 17 850 евро (в декабре – 21 200 евро). В компании работают 7 человек.

На 9 месте - вильнюсская компания, обслуживающая лабораторное оборудование Arm Gate со средней зарплатой 17 112 евро (в декабре ее 8 работников в среднем получили по 4000 евро).

На десятом месте рейтинга вильнюсская компания Agrorodeo, в январе ее 29 работников в среднем получили по 15 574 евро.

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