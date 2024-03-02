Самые большие зарплаты в начале года – появились новые лидеры

Самые большие средние зарплаты платила вильнюсская компания Aukštaitijos vėjas, которая занимается производством и продажей энергии. В январе средняя зарплата в компании составляла 38 639 евро. В компании работают 4 человека, которые до сих пор в среднем получали по 5000 евро в месяц.

На втором месте – еще одна связанная с энергетикой компания Grigeo Hygiene (прежнее название – Grigiškių energija). В этой столичной компании работают 6 человек, которые в январе получили по 25 678 евро.

На третьем месте - зарегистрированная в Вильнюсе компания Concretus group со средней зарплатой 23 351 евро (в декабре зарплата составляла 7700 евро, в компании работали 10 человек).

На четвертом месте крупнейшая в Литве транспортная группа Girteka Group, работники которой в январе в среднем получили по 21 507 евро (в декабре – 22 000, в ноябре – 20 200 евро). В компании работали 5 человек.