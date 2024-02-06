Самые большие зарплаты в декабре – одна компания в среднем выплатила по 114 000 евро

Самые большие зарплаты в декабре получили работники литовского филиала рекламной компании VMware International Marketing Limited – 114 152 евро "на бумаге".
По данным "Содры", сейчас у компании уже нет работников, значит, вероятно, в декабре были выплачены выходные пособия (до этого в компании работали 4–5 человек). Правда, в Центре регистра нет данных о ликвидации компании.
На втором месте по размеру средней зарплаты в декабре была компания TT Cables Nordic - 37 700 евро, а в ноябре зарплаты в ней были 13 500 евро.
Около 37 000 евро своим работникам в среднем выплатила компания Moffatt & Nichol Baltics (в ноябре – 8000 евро).
Самые большие зарплаты в декабре:
На пятном месте, как и в ноябре, литовская транспортная компания Girteka Group, которая в декабре заплатила своим работникам в среднем 22 000 евро "на бумаге" (в ноябре – 20 200 евро). В компании работают 5 человек.
Argodos Logistika в декабре заплатила своим работникам в среднем 21 200 евро.
Вильнюсская компания Mylios в декабре выплатила средние зарплаты в размере 20 900 евро.
Вильнюсская рекламная компания Apple Lithuania находится на восьмом месте рейтинга, она заплатила своим работникам в среднем 19 300 евро "на бумаге" (в ноябре 17 400 евро).
На последнем месте рейтинга АО Invalda privatus kapitalas со средней зарплатой 18 200 евро.
В декабре многие компании обычно выплачивают своим работникам годовые премии, надбавки.
Средняя зарплата в Литве (не считая данные по частным компаниям) в третьем квартале 2023 года составляла 2018,2 евро "на бумаге".