Самое дешевое жилье в Литве можно купить и за несколько десятков тысяч евро

Несмотря на то, что с аукционов продают дешевое жилье, нередко это недвижимость в деревнях, квартиры площадью до 30 кв. м, которые больше напоминают притоны.

Если смотреть по объявлениям, то самый дешевый вариант продают в деревне Пашакяй (Радвилишкский район). За 999 евро можно купить две комнаты на втором этаже дома (54,37 кв. м). Дом нежилой, из коммуникаций только электричество, рабочая печь. Фотографий нет, но в объявлении сказано, что нужен капитальный ремонт. Упоминается, что можно торговаться.

В Венте (Акмянский район) за 2000 евро можно купить полквартиры. В другой половине живет пожилая женщина с сыном.

За 2200 евро можно приобрести две комнаты в Ализаве (Купишкский район), всего 38 кв. м. Есть гараж и два сарая.

Больше чем за 2000 евро в деревне Блауджюнай (Йонишкский район) можно купить целый дом (1955 г.). Площадь дома 111 кв. м, есть 15 соток земли. В доме 5 комнат. Дом заброшенный, в нем даже нет окон. На участке есть хозпостройки.

Похожих объявлений в регионах - масса.