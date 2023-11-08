Самое дешевое жилье в Литве можно купить и за несколько десятков тысяч евро

 
Раминта Ракауске
ru.DELFI.lt
ФОТО: Orijus Gasanovas

Если у вас есть лишние деньги, можно поискать подходящее жилье. В провинции есть варианты по цене меньше 100 евро, а если добавить еще сколько-то. Правда, после покупки такого жилья потребуется немало инвестиций, но, по словам аналитиков, такие варианты находят своего покупателя.

Несмотря на то, что с аукционов продают дешевое жилье, нередко это недвижимость в деревнях, квартиры площадью до 30 кв. м, которые больше напоминают притоны.

Если смотреть по объявлениям, то самый дешевый вариант продают в деревне Пашакяй (Радвилишкский район). За 999 евро можно купить две комнаты на втором этаже дома (54,37 кв. м). Дом нежилой, из коммуникаций только электричество, рабочая печь. Фотографий нет, но в объявлении сказано, что нужен капитальный ремонт. Упоминается, что можно торговаться.

В Венте (Акмянский район) за 2000 евро можно купить полквартиры. В другой половине живет пожилая женщина с сыном.

За 2200 евро можно приобрести две комнаты в Ализаве (Купишкский район), всего 38 кв. м. Есть гараж и два сарая.

Больше чем за 2000 евро в деревне Блауджюнай (Йонишкский район) можно купить целый дом (1955 г.). Площадь дома 111 кв. м, есть 15 соток земли. В доме 5 комнат. Дом заброшенный, в нем даже нет окон. На участке есть хозпостройки.

Похожих объявлений в регионах - масса.

В столице цены иные. За 16 000 евро можно купить часть необорудованной мансарды (20,87 кв. м) на ул. Шв. Стяпоно. Там нет стен, видны дыры в крыше. Все запущено. Нужен капитальный ремонт. Сообщается, что после ремонта 1 кв. м такого жилья стоит 4700 евро.

Дешевое жилье есть в Григишкес и Новой Вильне.

В микрорайоне Панеряй предлагают полностью оборудованные лофты по 21 700 евро за 10,86 кв. м.

Представитель компании Ober-Haus Марюс Чулада сказал, что такое дешевое жилье обычно в плохом состоянии и никому не нужно, владельцы стараются избавиться от него.

Он сказал, что такое жилье иногда покупают иностранцы, чтобы декларировать там место жительства в Литве. Такое имущество тоже находит своего покупателя, но требует немалых инвестиций.

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