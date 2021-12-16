С прилавков литовских магазинов пропал один товар

Представитель Maximа Эрнеста Дапкене сказала, что проблемы на самом деле есть.
По ее словам, этот чай сети Maxima много лет поставляла компания Unilever Polska SP Z O.O., однако в этом году произошли перемены, поскольку бренд передали польскому дистрибьютору Orbico Poland.
"После смены поставщика, не удалось конструктивно договориться о дальнейшем сотрудничестве и ценах – мы не согласились с решением их увеличивать.
Сожалеем, но в переговорах с Orbico Poland на уровне стран Балтии к соглашению прийти не удалось, поэтому бренда Lipton в ассортименте нашей сети не осталось. Приносим извинения за временные проблемы с поставками. Вместе с партнерами мы делаем все возможное, чтобы вернуть чай Lipton на прилавки магазинов Maxima", – сказала Дапкене.
О наличии проблемы рассказал и представитель сети Norfа Дарюс Рилишкис. Он сказал, что их компания сейчас торгует остатками товаров этого бренда.
"Ведутся переговоры о дальнейшем сотрудничестве с поставщиками и о ценах", – сказал он.
Представители Rimi и Iki сказали, что с подобными проблемами они не сталкиваются.
"В магазинах Rimi мы продаем чай Lipton, планируем торговать им и в будущем. Мы постараемся сделать так, чтобы переговоры с поставщиками не сказались на покупателях, которым нравится продукция этого бренда", – сказала пресс-секретарь Rimi Lietuva Габриэле Шеренене.
"Мы торгуем этим чаем, были временные сбои с поставками, но все восстановилось, через несколько дней чай снова появится на прилавках магазинов Iki. С чем связаны сбои, надо спрашивать у поставщика", – сказала представитель Iki Вайда Будрене.
Представитель Lidl Лина Скерсите сказала, что в постоянном ассортименте их сети этого чая нет.
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