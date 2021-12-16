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В последнее время на прилавках литовских магазинах нет чая в пакетиках Lipton. Торговцы не скрывают, что сейчас некоторые из них сталкиваются с серьезными проблемами с поставками некоторых товаров, а некоторые даже исключили этот чай из ассортимента.
С прилавков литовских магазинов пропал один товар
© DELFI / Mindaugas Ažušilis

Представитель Maximа Эрнеста Дапкене сказала, что проблемы на самом деле есть.

По ее словам, этот чай сети Maxima много лет поставляла компания Unilever Polska SP Z O.O., однако в этом году произошли перемены, поскольку бренд передали польскому дистрибьютору Orbico Poland.

"После смены поставщика, не удалось конструктивно договориться о дальнейшем сотрудничестве и ценах – мы не согласились с решением их увеличивать.

Сожалеем, но в переговорах с Orbico Poland на уровне стран Балтии к соглашению прийти не удалось, поэтому бренда Lipton в ассортименте нашей сети не осталось. Приносим извинения за временные проблемы с поставками. Вместе с партнерами мы делаем все возможное, чтобы вернуть чай Lipton на прилавки магазинов Maxima", – сказала Дапкене.

О наличии проблемы рассказал и представитель сети Norfа Дарюс Рилишкис. Он сказал, что их компания сейчас торгует остатками товаров этого бренда.

"Ведутся переговоры о дальнейшем сотрудничестве с поставщиками и о ценах", – сказал он.

Представители Rimi и Iki сказали, что с подобными проблемами они не сталкиваются.

"В магазинах Rimi мы продаем чай Lipton, планируем торговать им и в будущем. Мы постараемся сделать так, чтобы переговоры с поставщиками не сказались на покупателях, которым нравится продукция этого бренда", – сказала пресс-секретарь Rimi Lietuva Габриэле Шеренене.

"Мы торгуем этим чаем, были временные сбои с поставками, но все восстановилось, через несколько дней чай снова появится на прилавках магазинов Iki. С чем связаны сбои, надо спрашивать у поставщика", – сказала представитель Iki Вайда Будрене.

Представитель Lidl Лина Скерсите сказала, что в постоянном ассортименте их сети этого чая нет.

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