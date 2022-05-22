С понедельника в Вильнюсе начинается реконструкция оживленной улицы, ждут перемены

"Перед летом потоки машин сокращаются, поэтому можно проводить работы не только на периферии, но и на оживленных улицах", – сказано в сообщении Grindа.
23 мая начнется реконструкция отрезка ул. Шейминишкю между ул. Калварию и Ринктинес, протяженностью 400 м.
Асфальтирование улицы планируется завершить до 1 июля 2022 года.
Тротуары доделают и пешеходные переходы оборудуют до 31 июля 2022 года.
Во время работ на дороге будет находиться тяжелая техника, скорость движения будет ограничена до 30 км/ч.
Рекомендуется выбирать альтернативные маршруты по ул. Жальгирё, А.Юозапавичаус, Упес/Жвяю, Гоштауто/Жигиманту.
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