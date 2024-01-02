С Нового года минимальная зарплата "на руки" в Литве увеличилась на 75 евро

 
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ФОТО: Shutterstock

В 2024 году минимальная месячная зарплата (ММЗ) повысилась до 924 евро до вычета налогов, а размер необлагаемых налогом доходов (ННД) – до 747 евро. Доходы человека, получающего ММЗ, "на руки" увеличиваются на 75,22 евро и будут составлять 708,4 евро.

Доходы лица, зарабатывающего 1 000 евро брутто, увеличиваются на 30,24 евро, зарабатывающего 2 167 евро и больше – не изменятся.

Вместе с тем, для лиц с определенной степенью инвалидности и лиц с ограниченной трудоспособностью будет применяться повышенный размер ННД – он увеличен с 1 005 до 1 127 евро (для лиц с большей степенью инвалидности или с меньшей трудоспособностью), для других лиц – с 935 до 1057 евро.

В представленном правительством в Сейме проекте налоговой реформы указывается, что одной из основных целей является планируемое уравнивание ННД и ММЗ к 2028 году, ожидается, что в том году ННД и ММЗ могут составлять почти 1 200 евро. В 2024 г. это решение обойдется примерно в 200 млн. евро, а до 2028 г. его бремя на бюджет достигнет 573 млн. евро.

Самозанятым важно помнить, что тариф обязательного страхования здоровья составляет 6,98 проц. и рассчитывается на основе ММЗ. В результате с 1 января жители, сами оплачивающие медицинскую страховку, должны будут каждый месяц перечислять в "Содру" 64,5 евро, то есть на 5,87 евро больше, чем в 2023 году.

В 2023 г. ММЗ в Литве составляла 840 евро, ННД – 625 евро.

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