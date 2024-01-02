С Нового года минимальная зарплата "на руки" в Литве увеличилась на 75 евро

Доходы лица, зарабатывающего 1 000 евро брутто, увеличиваются на 30,24 евро, зарабатывающего 2 167 евро и больше – не изменятся.

Вместе с тем, для лиц с определенной степенью инвалидности и лиц с ограниченной трудоспособностью будет применяться повышенный размер ННД – он увеличен с 1 005 до 1 127 евро (для лиц с большей степенью инвалидности или с меньшей трудоспособностью), для других лиц – с 935 до 1057 евро.

В представленном правительством в Сейме проекте налоговой реформы указывается, что одной из основных целей является планируемое уравнивание ННД и ММЗ к 2028 году, ожидается, что в том году ННД и ММЗ могут составлять почти 1 200 евро. В 2024 г. это решение обойдется примерно в 200 млн. евро, а до 2028 г. его бремя на бюджет достигнет 573 млн. евро.