С мая меняется время работы некоторых магазинов сети Rimi

"В Лентварисе (ул. Лентварё, 61A) с 1 мая магазин будет работать с 8 до 22 ч., в Вильнюсе (на ул. Викингу, 3) – с 9 до 22 ч., а в Друскининкай (аллея Вильняус, 22 ) с понедельника по четверг и по воскресеньям магазин будет работать с 9 до 21 ч., а по пятницам и субботам с 9 до 22 ч.", – сказала Красаускене.