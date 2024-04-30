2024.04.30 14:51

С мая меняется время работы некоторых магазинов сети Maxima

 
ru.DELFI.lt
„Ekspress“ tyrimas aptiko, kad „Maxima Grupė“ priklausantys mažmeninės prekybos tinklai „Maxima“ visose trijose Baltijos šalyse dažnai nurodo nuolaidas pažeisdami ES direktyvomis nustatytus reikalavimus
„Ekspress“ tyrimas aptiko, kad „Maxima Grupė“ priklausantys mažmeninės prekybos tinklai „Maxima“ visose trijose Baltijos šalyse dažnai nurodo nuolaidas pažeisdami ES direktyvomis nustatytus reikalavimus
ФОТО: DELFI / Tomas Vinickas

С 1 мая в Литве меняется время работы некоторых магазинов сети Maxima – сначала дольше начнут работать магазины в Каунасе, Паланге и Шальчининкай. В этом году на летний режим работы магазины перейдут в два этапа - одни начнут дольше работать с начала, а другие - с начала июня.

"Солнце садится все позже, ритм жизни людей меняется – мы больше времени проводим на свежем воздухе, иначе планируем свою деятельность, позже отправляемся в магазины. В некоторых магазинах мы уже столкнулись с тем, что потоки клиентов увеличиваются в вечернее время, с учетом этого мы меняем время работы магазинов", – сказала представитель Maxima Индре Тракимайте-Шяшкувене.

Магазин Maxima X в Шальчининкай, на ул. Вильняус, 52, с мая будет работать с 8 до 22 ч., т.е. на час дольше (только в воскресенье будет закрываться в 21 ч.).

Кроме того, с 12 мая закроется на реконструкцию другой магазин Maxima в Шальчининкай, на ул. Я.Снядяцкё, 11, а пока будут проходить работы по обновлению магазина, жителей приглашают посещать магазин на ул. Вильняус.

Maxima XX в Паланге, на Клайпедском шоссе будет открываться с 7 ч. и работать до 23 ч.

Maxima XX, в Каунасе на Раундондварском шоссе будет работать с 8 до 23 ч.

По словам Тракимайте-Шяшкувене, другие магазины перейдут на летнее время с 1 июня (их список появится в конце мая).

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