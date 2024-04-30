С мая меняется время работы некоторых магазинов сети Maxima

"Солнце садится все позже, ритм жизни людей меняется – мы больше времени проводим на свежем воздухе, иначе планируем свою деятельность, позже отправляемся в магазины. В некоторых магазинах мы уже столкнулись с тем, что потоки клиентов увеличиваются в вечернее время, с учетом этого мы меняем время работы магазинов", – сказала представитель Maxima Индре Тракимайте-Шяшкувене.

Магазин Maxima X в Шальчининкай, на ул. Вильняус, 52, с мая будет работать с 8 до 22 ч., т.е. на час дольше (только в воскресенье будет закрываться в 21 ч.).

Кроме того, с 12 мая закроется на реконструкцию другой магазин Maxima в Шальчининкай, на ул. Я.Снядяцкё, 11, а пока будут проходить работы по обновлению магазина, жителей приглашают посещать магазин на ул. Вильняус.