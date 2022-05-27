Гендиректор переправы Миндаугас Чакас сказал, что с начала года аренда земли в порту подорожала в 4 раза, увеличились и сборы за тоннаж, поэтому компания вынуждена повышать цены.

"Компания не может работать убыточно", – сказал он.

Компания указала, что цены увеличивают и из-за запланированных инвестиций, а также роста цен на горючее и электричество.

Новые цены подсчитают и утвердят на заседании Государственной комиссии по контролю над ценами и энергетикой.

Перевозка пассажира с велосипедом или без будет стоить 1,3 евро (на 20 центов больше), легкового автомобиля - 18,30 (была 13), мопеда или мотоцикла – 6 (было 5,20 евро), автобуса до 5 тонн или домика на колесах – 36,6 евро (было 26), автобуса больше 5 тонн – 58,7 евро (было 41,7). Грузового автомобиля 3,5-12 т будет стоить 42 евро (30 евро), больше 12 т – 58,7 евро (41,7 евро).

В 2021 переправа перевезла 710 000 транспортных средств, а также больше 2,7 млн. пассажиров и велосипедистов.