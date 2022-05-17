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С июля необлагаемый налогом минимум доходов в Литве (ННМ) вырастет на 80 евро до 540 евро — он увеличится для низкооплачиваемых работников, чей годовой доход не превышает 12 средних зарплат (средняя зарплата 1679 евро в месяц "на бумаге").
Piniginė, eurai
Piniginė, eurai
© Shutterstock

Во вторник Сейм принял поправки к Закону о подоходном налоге с населения, предусматривающие это: "за" проголосовали 93 члена Сейма, голосовавших "против" не было и 8 воздержались.

После повышения ННМ жители, доходы которых достигают минимальной заработной платы, будут получать дополнительно 16 евро "на руки" каждый месяц, а зарабатывающие 1 тыс. - на 12 евро больше.

Из-за такой меры бюджет этого года лишится 103 млн евро доходов. Сейчас СЗП составляет 1679 евро.

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