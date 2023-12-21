С февраля в столице Литвы подорожает водопроводная вода

 
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Geriamas vanduo
Geriamas vanduo
ФОТО: Shutterstock

С 1 февраля 2024 г. в столице Литвы, а также в Вильнюсском, Шальчининкском и Швенченском районах на 3 цента за куб. м (без НДС) подорожает холодная вода. Такое решение 21 декабря приняла Государственная служба регулирования энергетики (ГСРЭ).

С 1 февраля 2024 г. жители квартир в многоквартирных домах будут платить за 1 куб. м воды 1,70 евро без НДС, частных домов – 1,68 евро без НДС, компании – 1,74 евро без НДС. В среднем расходы жителей домашнего хозяйства увеличатся на 0,12 евро без НДС или 0,15 евро с НДС в месяц.

По словам гендиректора "Вильняус ванденис" Саулюса Савицкаса, рост тарифа обусловлен инфляцией, расходом на кредиты, ростом зарплат, подорожанием обязательных инвестиций в расширение и обновление сети.

Даже после этого повышения цен услуга "Вильняус ванденис" останется одной из самых дешевых в Литве.

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