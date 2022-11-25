С декабря в Варшаву и Краков из Литвы можно будет доехать на поезде

Поезда будут курсировать по маршруту Вильнюс-Каунас-Варшава-Краков.

Поезд LTG Link из Вильнюса через Каунас будет ехать до Моцкавы, там пассажиры пересядут на польский поезд PKP Intercity и продолжат путь в выбранный город.

"Пассажирский поезд, который соединит столицы Литвы и Польши, это результат договора, подписанного министрами транспорта обеих стран. (...) Мы надеемся, что этот маршрут станет вводным к открытию линии Rail Baltica, а в будущем сможем ездить к соседям с большим удобством и быстрее (...)", – сказала вице-министр транспорта Лорета Маскалёвене.

"(...) Из Вильнюса, Каунаса и Мариямполе можно будет путешествовать удобно и устойчиво. Пока сообщение организуют благодаря комбинированным рейсам (...)", – сказал глава LTG Link Линас Баужис.

Из Вильнюса поезд будет ежедневно выезжать в 12.10 ч., из Каунаса – в 13.20 ч. В Варшаву он прибудет в 20.13 ч., в Краков – в 23.39 ч.

Из Кракова в Вильнюс поезд будет выходить ежедневно в 4.01 ч., из Варшавы – в 07.35 ч. В Каунас он придет в 16.25 ч, в Вильнюс – в 17.34 ч.

"Поездка до Варшавы с пересадкой займет около 9 ч. Билет стоит всего 25 евро, а в Краков – 30 евро. Детям до 12 лет полагаются скидки. Поезд будет проезжать и через Белосток", – сказано в пресс-релизе.

Пассажиры должны иметь при себе удостоверение личности. Можно брать с собой ручную кладь, велосипед (такую услугу надо купить заранее), и животных (при наличии необходимых выданных ветеринаром документов). Стоимость перевозки велосипеда – 10 евро, собаки – 5 евро.