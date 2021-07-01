С 1 июля в Литве дорожает электроэнергия и газ

Госэнергохолдинг Ignitis сообщил, что в среднем цена на поставки электроэнергии повышается почти на 8,4%, а на газ – около 36,8%.

В среднем затраты стандартного домашнего хозяйства, которое в месяц потребляет около 100 киловатт-часов электроэнергии, увеличатся на 1,16 евро.

Однако цены на электроэнергию растут для тех домашних хозяйств, которые пользуются услугами Ignitis, их число составляет около 1,36 млн.

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Между тем, газ для жителей, использующих его только для приготовления пищи (до 300 кубометров в год), в месяц в среднем будет стоить на 0,59 евро дороже, а для тех, кто использует его в отоплении (до 20 тыс. кубометров) – почти на 14 евро дороже.

Газ, используемый в приготовлении пищи, подорожает на 26% с 50 до 63 центов за кубометр (с НДС), для домашних хозяйств, которые потребляют до 20 тыс. кубометров газа в год (на отопление) – на 46,4% с 28 до 41 цента, а для потребляющих более – в 1,5 раза с 26 до 39 центов.

В целом с января газ дорожал для жителей, которые потребляли его меньше, между тем, цена на газ для прочих групп не менялась или даже снижалась.