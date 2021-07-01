С 1 июля в Литве дорожает электроэнергия и газ

Госэнергохолдинг Ignitis сообщил, что в среднем цена на поставки электроэнергии повышается почти на 8,4%, а на газ – около 36,8%.
В среднем затраты стандартного домашнего хозяйства, которое в месяц потребляет около 100 киловатт-часов электроэнергии, увеличатся на 1,16 евро.
Однако цены на электроэнергию растут для тех домашних хозяйств, которые пользуются услугами Ignitis, их число составляет около 1,36 млн.
Между тем, газ для жителей, использующих его только для приготовления пищи (до 300 кубометров в год), в месяц в среднем будет стоить на 0,59 евро дороже, а для тех, кто использует его в отоплении (до 20 тыс. кубометров) – почти на 14 евро дороже.
Газ, используемый в приготовлении пищи, подорожает на 26% с 50 до 63 центов за кубометр (с НДС), для домашних хозяйств, которые потребляют до 20 тыс. кубометров газа в год (на отопление) – на 46,4% с 28 до 41 цента, а для потребляющих более – в 1,5 раза с 26 до 39 центов.
В целом с января газ дорожал для жителей, которые потребляли его меньше, между тем, цена на газ для прочих групп не менялась или даже снижалась.
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