Рынок подержанных авто: какие чаще покупают, разбивают, угоняют и как скручивают пробег?

carVertical собирает информацию об автомобилях из баз данных по VIN-кодам и генерирует отчеты об истории машин. Все факты основаны на данных компании, говорится в распространенном carVertical..

1. Самый аварийный автомобиль на рынке – это BMW

Статистика ущерба впечатляет: в совокупности по всем отчетам сумма достигает 3,282,580,416 Евро.

Автомобили марки BMW возглавляют списки повреждений – 47,77% всех автомобилей этой марки, представленных на рынке, попадали в аварии.

К примеру, в случае с Fiat этот показатель составляет 29.53%

© DELFI / Erika Venckutė

2. Мошенничество с пробегом по-прежнему чрезвычайно распространено: 18,5% проверенных автомобилей имели фальсификацию одометра

Согласно отчетам об истории автомобилей, сгенерированных в течение всего года, скручивание пробега является одним из самых распространенных способов мошенничества и обмана покупателей подержанных машин.

18,5% сгенерированных отчетов в прошлом году зафиксировали признаки фальсификации данных показания одометра. В чистых цифрах это 7,112,444,874 скрученных километров, среди всех проверенных автомобилей.

© Jurgis Paplaitis

3. Самая высокая вероятность угона: Škoda Octavia

В 2021 году угонщики продолжали угонять, а сомнительные продавцы продолжали реализовывать угнанные автомобили. Лучший способ избежать покупки угнанного авто – это проверить историю машины.

В прошлом году компания по составлению отчетов об истории автомобилей сформировала 672 отчета, в которых были отмечены угнанные машины.

Эти данные показывают, что самой угоняемой моделью автомобилей была Škoda Octavia, в количестве 38 случаев угона автомобилей данной марки.

По имеющимся данным, вероятность угона Octavia в 3,75 раза выше, чем BMW 3 серии вашего соседа. Это означает, что владельцам Škoda следует быть особенно бдительными и тщательно заботиться о безопасности своих авто.

Škoda Octavia Combi 4x4 universalas © Gamintojo archyvas

4. Предпочитаемые автомобили 2021: BMW, Volkswagen и Audi

По данным отчетов, BMW, Volkswagen и Audi являются самыми популярными марками автомобилей. В совокупности на них приходится 13% всех авто, проверенных carVertical.

В частности, BMW 3 серии является народным любимцем и составляет около 5% всех отчетов carVertical об истории автомобилей.

VW Passat и Audi A4 отстают незначительно, а модели других производителей гораздо ниже в Топ-15.

Другие популярные модели в этом списке: BMW 5 серии, VW Golf, Audi A6, Škoda Octavia, Mercedes-Benz E-Class, Opel Astra, Mercedes-Benz C-Class, Ford Focus, Audi A3, BMW X5, Škoda Superb и BMW 1 серии.

© Įmonės archyvas

5. Самыми старыми из проверенных машин являются автомобили марки BMW

Старых BMW гораздо больше, чем любых других автомобилей. 40,38% BMW, которые были проверены в 2021 году, выпускались в период с 1990 по 2010 год.

Между тем для VW и Audi эти показатели всего 14,56% и 19,97% соответственно.

А у такого производителя, как Citroën, процент старых автомобилей еще ниже - всего 10,92%.

Даже с учетом более новых автомобилей статистика марки BMW не выглядит лучше. До 52,06% автомобилей этого производителя, выпущенных после 2010 года, бывали в аварии и имели повреждения.

Читайте полный отчет carVertical's ReDrive 2021 report, чтобы узнать другие статистические данные, выводы и забавные мелочи прошлом года.

carVertical — компания по обработке данных, создающая глобальный реестр истории автомобилей. Компания насчитывает более 70 сотрудников и работает на 25 различных рынках. В 2020 году выручка компании составляла 8,5 млн евро. В 2021 году компания удвоила данный показатель.