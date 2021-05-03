Рынок новых автомобилей в Литве в апреле вырос на 153%

На этот рост оказала влияние особо низкая сопоставительная база, которая была обусловлена последствиями объявленного год назад первого карантина, сообщила компания AutoTyrimai со ссылкой на данные Regitra.

"Реэкспорт и далее остается значительным фактором на рынке: 696 зарегистрированных новых автомобилей (из них – 623 Fiat и 22 Volkswagen) были сняты с регистрации еще до конца месяца, а еще 21 будет снят в ближайшее время", – говорится в сообщении.

В минувшем месяца на литовском рынке новых автомобилей лидировала марка Toyota (775 единиц),на втором месте оставался Fiat (719), на третьем - Volkswagen (614).

С начала года в Литве в целом было зарегистрировано более 12,6 тыс. новых легковых машин – на 4,9% меньше, чем в январе- апреле прошлого года (13,3 тыс.).