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В апреле в Литве было зарегистрировано около 4 тыс. новых легковых автомобилей - на 152,9% больше, чем в апреле прошлого года (1,6 тыс.).
Рынок новых автомобилей в Литве в апреле вырос на 153%
© DELFI / Nerijus Povilaitis

На этот рост оказала влияние особо низкая сопоставительная база, которая была обусловлена последствиями объявленного год назад первого карантина, сообщила компания AutoTyrimai со ссылкой на данные Regitra.

"Реэкспорт и далее остается значительным фактором на рынке: 696 зарегистрированных новых автомобилей (из них – 623 Fiat и 22 Volkswagen) были сняты с регистрации еще до конца месяца, а еще 21 будет снят в ближайшее время", – говорится в сообщении.

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В минувшем месяца на литовском рынке новых автомобилей лидировала марка Toyota (775 единиц),на втором месте оставался Fiat (719), на третьем - Volkswagen (614).

С начала года в Литве в целом было зарегистрировано более 12,6 тыс. новых легковых машин – на 4,9% меньше, чем в январе- апреле прошлого года (13,3 тыс.).

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