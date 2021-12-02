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В Литве в январе-ноябре зарегистрировано примерно 32,9 тыс. новых легковых автомобилей – на 15,2% меньше, чем за тот же период прошлого года (38,82 тыс.).
Kauno automobilių turgus
Kauno automobilių turgus
© DELFI / Nerijus Povilaitis

Только в ноябре регистрация новых легковых автомобилей уменьшилась на 55,1% до 2 тыс., тогда как в ноябре прошлого года их было зарегистрировано около 4,5 тыс., сообщает компания AutoTyrimai со ссылкой на данные Regitra.

"Главные причины спада остаются теми же самыми - из-за нехватки полупроводников сильно сокращено производство большинства моделей автомобилей и сильно ограничены возможности удовлетворения высокого спроса реэкспорта", - говорится в сообщении.

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В минувшем месяце на литовском рынке новых автомобилей лидировала марка Toyota (332 единицы), на втором месте была марка Volkswagen (302), на третьем месте - Skoda (137). Среди престижных марок лидировала BMW (69 единиц).

В прошлом месяце зарегистрировано 145 электромобилей, это на 237,2% больше, чем год назад.

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