Только в ноябре регистрация новых легковых автомобилей уменьшилась на 55,1% до 2 тыс., тогда как в ноябре прошлого года их было зарегистрировано около 4,5 тыс., сообщает компания AutoTyrimai со ссылкой на данные Regitra.

"Главные причины спада остаются теми же самыми - из-за нехватки полупроводников сильно сокращено производство большинства моделей автомобилей и сильно ограничены возможности удовлетворения высокого спроса реэкспорта", - говорится в сообщении.

В минувшем месяце на литовском рынке новых автомобилей лидировала марка Toyota (332 единицы), на втором месте была марка Volkswagen (302), на третьем месте - Skoda (137). Среди престижных марок лидировала BMW (69 единиц).

В прошлом месяце зарегистрировано 145 электромобилей, это на 237,2% больше, чем год назад.