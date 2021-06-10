Рынок недвижимости на литовском взморье: цены растут, количество новых сделок тоже

"Больше года назад рынок недвижимости в Литве был скован пандемией – покупатели остановили инвестиции, строители следили за тенденциями. Однако роста ждать пришлось недолго, уже осенью 2020 года количество сделок вернулось на докризисный уровень.
В первые месяцы этого года наблюдался рост числа новых сделок, а в мае заключили рекордное их количество. Оптимизм не теряли не только крупные города, но и курорты, где росли и цены и число сделок", – сказал представитель Центра регистра Паулюс Рудзкис.
Самый активный рынок среди курортов - в Паланге. Там за январь-май приобрели 380 квартир и 110 домов. На курорте фиксируется и рост цен.
"В прошлом году за квадратный метр квартиры в Паланге в среднем платили 1400 евро, а в первом квартале 2021 г - больше 1600 евро", – заметил Рудзкис.
На втором месте по популярности среди курортов - Друскининкай (продано 130 квартир и 30 домов).
"Пандемия, карантин, удаленная работа привели к тому, что некоторые жители стали искать жилье за городом, где можно скрыться от суеты и спокойно находиться во время изоляции. Покупатели такой недвижимости обратили свой взор на Тракай, Молетай, Игналину, Зарасай и Аникщай", – сказал Рудзкис.
В Тракайском районе в этом году было продано почти 120 домов (почти в два раза больше, чем в 2020 г).
В 2020 г. средняя стоимость квадратного метра составляла 670 евро, а в первом квартале этого года составила 850 евро.
В Аникщайском районе в этом году продано почти 90 домов (в 1,5 раза больше, чем в 2020 г), в Игналинском и Зарасайском районе почти 60 (в два раза и на треть больше, чем в прошлом году).
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