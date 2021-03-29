Строитель городка немного изменил проект - отказался от сложных форм, увеличил места для парковки, сузил пешеходные дорожки, сами здания будут больше напоминать складские помещения.

До 14 апреля представители общества могут представить замечания по этому проекту по эл. почте jz@313.lt. Публичное обсуждение проекта состоится 14 апреля, в 16.00 ч. во время удаленной дискуссии.