Строитель городка немного изменил проект - отказался от сложных форм, увеличил места для парковки, сузил пешеходные дорожки, сами здания будут больше напоминать складские помещения.
До 14 апреля представители общества могут представить замечания по этому проекту по эл. почте jz@313.lt. Публичное обсуждение проекта состоится 14 апреля, в 16.00 ч. во время удаленной дискуссии.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Полиция Литвы обновила информацию об ограничении мобильности
В минувшую пятницу правительство Литвы ужесточила...
ВРИО главы НЦОЗ: эта неделя покажет, началась ли в Литве третья волна (25)
Эта неделя покажет, началась ли в Литве третья волна...
В Литве изменены правила социальных "пузырей": к одиноким людям можно ездить только в пределах своего муниципалитета (26)
С 27 марта во всей Литве снова начали действовать...
Пандемия – не помеха: Литва по рождаемости в первой десятке стран Европы (10)
Литва и Латвия разделяют 8-ую позицию в числе стран с...
Коронавирус в Литве: 418 новых случаев, скончались 8 человек (7)
За минувшие сутки в Литве было выявлено 418 новых...